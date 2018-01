Der KFC Uerdingen musste kurzfristig seine Trainingslager-Pläne ändern.

Die Krefelder fliegen vom 19. bis zum 27. Januar nach Antalya in die Türkei, wo die Mannschaft von Michael Wiesinger im Hotel Titanic Lara Beach residieren wird. "Aufgrund der Verlegung des Niederrheinpokal-Spiels am 4. Februar gegen Rot-Weiß Oberhausen mussten wir unser ursprüngliches Ziel in Andalusien in Spanien umbuchen und sind jetzt glücklich, dass wir mit dem Lara Beach in der Türkei eine Top-Adresse gefunden haben. Wir werden vor Ort auch zwei Testspiele absolvieren. Die Gegner stehen noch nicht fest", erklärt Nikolas Weinhart, KFC-Geschäftsführer.

Am Montag (8. Januar, 11 Uhr) startet der KFC Uerdingen in die Vorbereitung auf die Regionalliga-Restrunde.