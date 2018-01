Landesligist SW Wattenscheid 08 hat einen Torjäger vom Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel unter Vertrag genommen.

Sein Name ist in Bochum durchaus bekannt. 52 Treffer erzielte Timo Wnuk für den SV Phoenix Bochum und schoss seinen Verein damit in die Bezirksliga. Auch dort konnte sich seine Ausbeute sehen lassen. Für den Aufsteiger traf der 28 Jahre alte Stürmer 29 Mal. Eine Bilanz, die auch den damaligen Oberligisten SC Hassel auf den Plan rief. Doch nachdem sich der Wechsel an den Lüttinghof zerschlagen hatte, griff Westfalenligist Wanne-Eickel zu. Nun kehrt Wnuk zurück nach Bochum.

Aus Wanne hört man ausschließlich Gutes über ihn. Er hat sich zu jeder Zeit einwandfrei verhalten. 08-Trainer Jürgen Meier

„Timo ist ein Spieler, der unbedingt spielen will und muss“, nennt 08-Trainer Jürgen Meier die Beweggründe für den Wechsel. In der Mannschaft von Holger Flossbach sei jedoch die Konkurrenz auf seiner Position zu groß gewesen. „Aus Wanne hört man ausschließlich Gutes über ihn. Er hat sich zu jeder Zeit einwandfrei verhalten“, erklärt Meier. Lediglich mit seinen Einsatzzeiten sei er nicht zufrieden gewesen.

Nun freue er sich, wieder in Wattenscheid spielen zu können. Und auch sein neuer Trainer ist ebenfalls hellauf begeistert: „Er ist ein absoluter Knipser und Torjäger, der uns gut zu Gesicht steht. Wir erhoffen uns dadurch, dass wir die Torchancen, die wir in den letzten Spielen haben liegen lassen, endlich nutzen.“

Bereits am Sonntag soll Wnuk seinem neuen Team zur Verfügung stehen. „Er hat in der Halle einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen“, lobt Meier, der den Auftakt der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft ebenfalls nicht erwarten kann. „Ich bin ein großer Freund der Halle“, sagt er, „wir freuen uns, dass wir endlich wieder einen Wettkampf haben. In den vergangenen fünf Wochen hatten wir nur ein Spiel.“

Während Timo Wnuk dann sicher dabei sein wird, hat Meier zwei Spieler verabschiedet. Leon Hildebrand wird sich dem Bezirksligisten SpVgg Steele 03/09 anschließen. Daniel Vering hingegen beginnt ein Studium und muss aus diesem Grund kürzertreten.