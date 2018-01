Am Freitag bekam Schalke Besuch im Trainingslager: Der belgische Erstligist KRC Genk reiste am Abend an und wird ebenfalls in Benidorm seine Vorbereitung auf die Rückrunde absolvieren.

Eng wird es aber nicht: Die Anlage des Hotels Melia Villaitana ist so großzügig, dass hier problemlos zwei Mannschaften trainieren können. Das Testspiel zwischen Schalke und Genk am Sonntag (14.30 Uhr/ live bei Sky News) wird aber nicht auf einem der drei Trainingsplätze, sondern in der Stadt im Estadio Municipal Guillermo Amor ausgetragen. Für Schalke ist die Partie gegen Genk der Abschluss des Trainingslagers, direkt danach geht es wieder nach Hause. Kapitän Ralf Fährmann findet diese Planung “perfekt”, denn: “Wenn man am allerletzten Tag spielt, verliert man nicht so viel Zeit fürs Training.” Bereits am kommenden Samstag geht es mit dem ersten Rückrunden-Spiel bei RB Leipzig schon wieder in der Bundesliga weiter: Das Spiel gegen Genk ist also Schalkes einziger Test. Gegen die Belgier sollen auch die beiden Neuzugänge Marko Pjaca und Cedric Teuchert ihr Debüt feiern; allerdings ist der Ex-Nürnberger Teuchert derzeit leicht erkältet und musste am Freitag mit dem Training aussetzen. Ebenfalls etwas angeschlagen sind Franco di Santo und Fabian Reese (beide leichte Achillessehnen-Probleme), Sascha Riether (Rücken) und Jannis Kübler (Knöchel). Eigentlich sollten alle Spieler am Sonntag eine Halbzeit zum Einsatz kommen, aber bei einigen wird Trainer Domenico Tedesco wohl kein Risiko eingehen.

