Einige Schalke-Fans haben sich nach der Verpflichtung von Marko Pjaca sicherlich gefragt: Wer ist eigentlich Pjaca, den Juventus Turin zu S04 ausleiht? Wir haben mit einem Kroatien-Experten gesprochen.

Predrag Crnogaj spielte in den 1990er Jahren für Rot-Weiss Essen in der 2. Bundesliga. Der gebürtige Kroate entstammt der Jugend von Dinamo Zagreb. Seit Jahrzehnten lebt der 50-jährige Familienvater in Essen und ist seit dem 1. Januar 2018 Trainer des Kreisligisten Fortuna Bredeney.

Crnogaj, ein heißblütiger Anhänger der kroatischen Nationalmannschaft und Fan der kroatischen Liga, kennt Marko Pjaca nicht nur aus dem Fernsehen, sondern begegnete ihm auch schon. Wir haben mit dem ehemaligen RWE-Profi, der wie Pjaca in Zagreb geboren wurde, über den Schalker Neuzugang gesprochen.

Zur Erinnerung: Schalke hat den 22-jährigen Offensiv-Allrounder bis zum Saisonende von Juventus Turin ausgeliehen. "Juve" hatte Pjaca im Sommer 2016 für 23 Millionen Euro von Dinamo Zagreb gekauft. Bis dato absolvierte der 13-fache kroatische Nationalspieler, der sich im Frühjahr 2017 im Testspiel gegen Estland einen Kreuzbandriss zuzog, 20 Pflichtspiele (ein Tor) für Turin. Zuletzt lief er in vier Begegnungen (zwei Tore, drei Vorlagen) für Juves Reservemannschaft auf.

Predrag Crnogaj, hat Schalke mit ihrem Landsmann Marko Pjaca einen guten Fang gemacht?

Ich denke, dass man bei diesem Leihgeschäft nichts falsch machen kann. Marko war neun Monate lang verletzt und kommt langsam wieder in Form. Zuletzt war er in vier Spielen der Juve-Reserve der herausragende Mann auf dem Platz. Das sieht schon wieder ordentlich aus. Wenn er topfit ist und bleibt, werden die Schalke-Fans große Freude an Marko Pjaca haben.

Was macht diesen Spieler aus?

Er hat schon in jungen Jahren in Kroatien gezeigt, welch großes Talent er besitzt. Die kroatische Liga war für ihn Anfang 20 schon eine Nummer zu klein. Nicht umsonst hat Juventus 23 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Die Mailänder Klubs und englische Vereine wollten ihn auch haben. Alle haben die großen Fähigkeiten, die Marko zweifelsohne besitzt, gesehen. Er ist ein verdammt schneller Spieler, der das Eins-gegen-eins-Duell sucht. Marko bleibt immer dran und beißt, er ist auch sehr robust, und unangenehm zu spielen. Körperlich ist er auf der Höhe.

Wo sehen Sie ihn am stärksten?

Als Linksaußen. Denn da kann er dann nach innen ziehen und mit seinem etwas stärkeren rechten Fuß abziehen. Aber Trainer Domenico Tedesco kann ihn auch ohne jegliche Bedenken über die rechte Seite oder die Mitte kommen lassen. In der Nationalmannschaft hat er auch schon all diese Positionen gespielt.

Kann man Marko Pjaca mit einem aktuellen Schalke-Spieler vergleichen?

Vielleicht ein wenig mit Breel Embolo. Beide haben sogar eine ähnliche Leidensgeschichte hinter sich. Beide sind aus ihrer Heimat für viel Geld zu großen Vereinen gewechselt und haben sich schwer verletzt. Aber sonst sehe ich da niemanden, der Marko vom Spielertypen ähnelt.

Wenn man Anfang 20 für über 20 Millionen Euro aus Kroatien zu Juventus Turin wechselt, dann kann man schon mal seinen Charakter wandeln. Wie ist Marko Pjaca neben dem Platz?

Er hat keinerlei Star-Allüren. Ich habe ihn bei unserer Begegnung nach einem Länderspiel der kroatischen Nationalmannschaft erlebt und muss sagen, dass er mich beeindruckt hat. Meine beiden Töchter Lucija und Lea sind große Dinamo-Zagreb-Fan, wie auch ich, und Marko ist ihr Lieblingsspieler gewesen. Wir haben nach einem Länderspiel bis Mitternacht auf ihn gewartet, um ein Foto zu machen und ein kurzes Gespräch zu führen. Irgendwann habe ich auf die Uhr geschaut und zu meinen Töchtern gesagt, dass er bestimmt nicht mehr kommen würde und falls doch, dann wird er an uns und den anderen 30 Leuten vorbeigehen, weil er einfach zu erschöpft ist. Aber das war nicht so. Er kam mit einem großen Lächeln auf uns zu, nahm sich die Zeit, redete ein bisschen und erfüllte auch jeden Wunsch der anderen wartenden Fans. Marko Pjaca ist ein bodenständiger Junge, der sicherlich auch bei den Schalke-Fans gut ankommen wird.

Sie werden wohl jetzt des öfteren auf Schalke Spiele besuchen oder?

(lacht) Als ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen und bekennender RWE-Fan darf ich das eigentlich nicht. Aber jetzt habe ich ja eine gute Ausrede. Nach Ivan Rakitic ist Marko Pjaca erst der zweite Kroate seit langer Zeit auf Schalke. Da werde ich mit Sicherheit das ein oder andere Mal mal vorbeischauen.