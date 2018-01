Borussia Dortmund feierte in der Hinrunde der aktuellen Bundesligaspielzeit einen Raketenstart, doch stürzte nach dem 5. Spieltag furios ab. Die Fakten zur Hinrunde.

· An den ersten fünf Spieltagen führte Borussia Dortmund souverän die Tabelle an und kassierte kein einziges Gegentor – das schaffte der BVB nie zuvor in seiner Bundesliga-Geschichte. Überhaupt schafften dies nur Fortuna Düsseldorf 2012/13 und der VfB Stuttgart 2003/04.

· Peter Bosz trug sich zu diesem Zeitpunkt noch in die Rekordbücher ein – als erster Bundesliga-Trainerneuling, der in seinen ersten fünf Partien ohne Gegentor blieb.

· Bosz blieb in Augsburg auch im 7. Bundesliga-Spiel als BVB-Trainer ungeschlagen und stellte damit den BVB-Rekord von Thomas Tuchel ein, der 2015 ebenfalls seine ersten sieben Bundesliga-Spiele als Trainer der Schwarz-Gelben unbesiegt blieb.

· Nach sieben Spieltagen führte der BVB die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf den FC Bayern an. Dann ging es in die Länderspielpause – anschließend sollte der BVB bis zur Adventszeit auf den nächsten Sieg warten müssen (2:0 in Mainz am 16. Spieltag).

· Von Spieltag 8 bis 15 blieb die Borussia sieglos (3 Remis, 5 Niederlagen) – eine längere Serie musste der BVB zuletzt vor 17 Jahren erleiden, als es sogar 14 sieglose Partien waren.

· Aus fünf Punkten Vorsprung auf die Bayern wurden bis zur Winterpause 13 Punkte Rückstand. Dies hatte zur Folge, dass der BVB Peter Bosz beurlaubte.

· Die Entlassung von Bosz war die früheste in der Vereinsgeschichte seit 1984, als Friedhelm „Timo“ Konietzka bereits Ende Oktober entlassen wurde.

· Der neue Mann wurde bereits am nächsten Tag präsentiert: Peter Stöger, der knapp eine Woche zuvor beim 1. FC Köln entlassen wurde uns bis dato noch sieglos war in dieser Saison (14 Spiele).

· Tatsächlich beendete Stöger die Hinrunde mit dem BVB nach zwei Bundesliga-Siegen auf Platz 3. Der Österreicher holte damit doppelt so viele Punkte wie im Saisonverlauf mit Köln (3 Remis).

· Pierre-Emerick Aubameyang erzielte 98 BL-Tore, damit ist er der erfolgreichste afrikanische Torjäger in der Bundesliga-Geschichte (vor Anthony Yeboah, 96).

· Dortmund holte in der Hinrunde zwei Punkte weniger als vor einem Jahr und sogar 10 Zähler weniger als vor 2 Jahren.

· Der BVB erzielte in der Hinrunde ligaweit die meisten Tore (39).

· In der Champions League blieb die Borussia sieglos (2 Remis, 4 Niederlagen), erstmals reichten einem Team in der Königsklasse aber zwei Punkte in der Gruppenphase zu Platz 3. Im neuen Jahr darf Dortmund in der Europa League weitermachen, wo es im Sechzehntelfinale gegen Atalanta Bergamo geht.

· Im DFB-Pokal verpasste Dortmund erstmals seit sieben Jahren das Viertelfinale (1:2 im Achtelfinale bei Bayern München). 2010/11 war die Borussia sogar in der 2. Runde gescheitert (im Elfmeterschießen bei den Offenbacher Kickers, zuvor 0-0 n.V.).