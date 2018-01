Rot Weiss Ahlen hat wenige Wochen nach der Entlassung von Erhan Albayrak die Verpflichtung eines neuen Trainers bekanntgegeben.

Wie Oberligist Rot Weiss Ahlen am Donnerstagabend bekannt gab, unterschreibt der 52-jährige Ex TSV Marl-Hüls-Trainer Michael Schrank einen Vertrag bei den Wersestädtern und leitet bereits am selben Abend das Training des Tabellenzwölften. Über die Laufzeit gibt es noch keine genauen Informationen.

„Wir freuen uns, aus vielen Bewerbern und Kandidaten jemanden gefunden zu haben, der unserem Anforderungsprofil zu 100 Prozent entspricht. Michael Schrank ist ein bestens ausgebildeter und wissbegieriger Fußballtrainer, der über sehr viel Erfahrung, besonders in der Oberliga, verfügt und seine erfolgreiche Arbeitsweise bereits häufiger eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, erklärte Ahlens Sportlicher Leiter Joachim Krug.