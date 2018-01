Borussia Dortmund muss im Trainingslager von Marbella weiter auf Marcel Schmelzer verzichten.

Der Kapitän des Fußball-Bundesligisten konnte aufgrund von Wadenproblemen am Donnerstag nicht an den beiden Trainingseinheiten teilnehmen. Der 29-Jährige hatte sich die Muskelblessur am Vortag beim ersten Training in Spanien zugezogen. "Bei ihm schauen wir von Tag zu Tag", sagte Trainer Peter Stöger. Nach ersten medizinischen Prognosen wird Schmelzer noch weitere Tage pausieren müssen.