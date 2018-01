Ausrichter SV Sodingen begrüßt alle heimischen Topteams zur inoffiziellen Herner Stadtmeisterschaft in der Westringhalle. Westfalia will den Titel verteidigen

Fußball ist eine Draußen-Sportart, da beißt die Maus keinen Faden ab. Sämtliche Versuche, die Winterpause auszudehnen und mit attraktiven Hallenturnieren zu füllen, sind gescheitert. Das gilt nicht nur für die Bundesliga-Profis, die sich in diesen Tagen fast ausnahmslos in südlichen Gefilden auf die Mitte Januar beginnende Rückrunde vorbereiten. Auch auf lokaler Ebene hat sich der Budenzauber ziemlich verflüchtigt. Geblieben sind, zumindest im Männerbereich, nur die attraktivsten Turniere. Wie der Mitternachts-Cup in Herten. Oder in vielen Ruhrgebietskommunen auch die Stadtmeisterschaft.

Die gibt es offiziell in Herne zwar nicht. Wohl aber inoffiziell. Seit fast 30 Jahren schon richtet der SV Sodingen Anfang Januar ein Turnier mit 16 Mannschaften aus. Waren anfangs noch vereinzelt Teams aus der Nachbarschaft wie der TuS Hordel dabei, so laden die Sodinger seit einigen Jahren nur noch hiesige Vereine ein. Damit tragen sie der Tatsache Rechnung, dass sich ihr Turnier längst als inoffizielle Herner Stadtmeisterschaft etabliert hat.

28 Jahre lang trug das zweitägige Spektakel in der Westringhalle den Namen des einstigen Sodinger Jugendvorsitzenden Manfred Gall. Jetzt, zur 29. Auflage, wurde es umbenannt: Das „Alfred-Schmidt-Gedächtnisturnier“ soll künftig an den im Februar 2017 verstorbenen früheren Sodinger Meistertorwart erinnern, den „Gummi-Mann vom Holzplatz“, der seinem Verein bis zu seinem Lebensende eng verbunden war und noch beim vorletzten Turnier mit fachkundigem Blick den besten Torwart des Turniers wählte.

Der Name also ist neu, ansonsten aber setzt der SVS auf Altbewährtes. 16 Teams ermitteln am Samstag ab 11.30 Uhr in vier Vierergruppen die Teilnehmer an der Zwischenrunde. Nach 24 Spielen von jeweils zweimal acht Minuten ist die Vorrunde am Samstag gegen 19.30 Uhr beendet. Für die vier Gruppenletzten ist dann Feierabend, die übrigen zwölf Mannschaften spielen tags darauf in vier Dreiergruppen um den Einzug in die K.o.-Runden. Auch hier bleiben nur die Letzten auf der Strecke.

Mit den Viertelfinalspielen beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr die entscheidende Phase des Turniers. Gegen 17.10 Uhr soll feststehen, wer den Wanderpokal und den 750-Euro-Scheck mitnehmen darf. Platz zwei wird mit 400, Rang drei mit 300 Euro versüßt. Der beste Feldspieler erhält 100 Euro, der beste Torwart hochwertige Handschuhe.

Wie es sich für eine Stadtmeisterschaft gehört, sind die Besten dabei. Oberligist und Titelverteidiger SC Westfalia Herne,

Westfalenligaspitzenreiter DSC Wanne-Eickel sowie die beiden Landesligisten Firtinaspor Wanne und Ausrichter SV Sodingen sind als Gruppenköpfe gesetzt. Mit der Spvgg Horsthausen als drittem Landesligisten sowie den drei Bezirksligisten wurden ihnen jeweils ein überkreislicher Gegner zugelost. Komplettiert wird das Feld durch sechs A-Ligisten und die befreundeten B-Ligisten Arminia Sodingen und DJK Falkenhorst.

„Wir sind froh, dass alle Eingeladenen zugesagt haben“, freut sich Sodingens Sportchef Tim Eibold, der auch als Turnierleiter den Hut auf hat. Verlassen kann er sich auf eine eingespielte Truppe aus 20, 25 Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen werden. So wird die zweite Mannschaft des SVS wieder den Ordnungsdienst stellen. Und eines ist klar: Ohne solches Engage