Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sich für den Kampf um den Klassenverbleib mit zwei Abwehrspielern verstärkt.

Der Liga-14. gab am Mittwoch die Verpflichtungen von Georg Teigl und Frederik Tingager bekannt. Der 26 Jahre alte Teigl kommt auf Leihbasis für anderthalb Jahre vom Bundesligisten FC Augsburg zu den Niedersachsen. Tingager wechselt vom dänischen Erstligisten Odense BK. Der 24-Jährige bindet sich bis 2020 an den Klub.

Braunschweig habe den österreichischen Rechtsverteidiger Teigl schon lange im Auge gehabt, sagte der Sportliche Leiter Marc Arnold. "Er verfügt über eine sehr dynamische Spielweise und kann sehr vielseitig sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden." Tingager sei ein "sehr interessanter Innenverteidiger". Die Eintracht muss in der Rückrunde Joseph Baffo ersetzen, der wegen eines Kreuzbandrisses noch Monate ausfällt.

Am Mittwoch reiste der Club in ein Trainingslager im spanischen Benahavis. Die Rückrunde in der 2. Bundesliga beginnt für Braunschweig am 24. Januar mit einem Auswärtsspiel in Heidenheim.