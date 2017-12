Die TuRU Düsseldorf ist auf dem Spielermarkt erneut fündig geworden und holt einen weiteren Mittelfeldspieler an die Feuerbachstraße zurück.

Christopher Krämer unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende mit einer Verlängerungsoption bis 2019. Der 26-Jährige wurde in der Jugend von Fortuna Düsseldorf ausgebildet und dort auch in die U17-Nationalmannschaft berufen.

Von 2010 bis 2015 schnürte der Offensivspieler für die TuRU in der ersten und zweiten Mannschaft die Schuhe in der Ober – und Landesliga. Über die Oberligisten Ratingen 04/19 und TV Kalkum Wittlaer führte sein Weg zum TuS Gerresheim für den er in der vergangenen Saison in 27 Spielen 29 Tore und neun Vorlagen erzielte.