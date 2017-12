Der SV Sodingen will in der Rückrunde nichts dem Zufall überlassen. Mit Tugrul Aydin hat der Verein den nächsten höchkarätigen, neuen Spieler verpflichtet.

Der 30-Jährige Angreifer kommt vom SuS Stadtlohn aus der Westfalenliga. Aydin, der in der Jugend von Wattenscheid 09 kommt und in der A-Junioren-Bundesliga aktiv war, hat auch schon mit Rot-Weiss Essen in der Regionalliga gespielt und ist für den VfB Speldorf in der NRW-Liga aufgelaufen. "Mit Tugrul Aydin haben wir einen zentralen Stürmer mit ganz viel Klasse bekommen", freut sich Tim Eibold, Sportlicher Leiter der Sodinger.

Schon vor ein paar Monaten hatten beide Seiten Kontakt miteinander. Damals scheiterte der Transfer aber noch, weil Aydin verhindert war. Doch vor ein paar Wochen meldete sich der Stürmer dann wieder bei Eibold und fragte nach einem erneuten Gespräch. "Wenn ich so einen Spieler haben kann, dann spreche ich gerne mit ihm", erklärt Eibold seine erneute Gesprächsbereitschaft. Zumal den Hernern in der Offensive ein wenig die Durchschlagskraft fehlte und der Mannschaft ein Spieler seines Kalibers gut zu Gesicht stehen würde. "Was wir vor dem Tor manchmal verballert haben, das war schon kriminell", weiß Eibold. Aydin hatte noch weitere Angebote, entschied sich aber für den SVS. "Das ist noch einmal ein klares Zeichen", sagt Eibold, "dass wir nicht aufstecken."

Wenn ich so einen Spieler haben kann, dann spreche ich gerne mit ihm Tim Eibold, Sportlicher Leiter Sodingen

Aktuell steht Sodingen mit 25 punkte auf platz sieben in der Tabelle, zwölf Punkte hinter Tabellenführer Horst 08 und zehn hinter dem möglichen Aufstiegsrelegationsplatz zwei. "Wir haben ein paar Spiele verloren, aber das wird auch noch anderen Mannschaften passieren. Es ist noch viel möglich in dieser Saison."

Neben Aydin hat der SV Sodingen für die Rückrunde mit Sebastian Freyni vom FC Brünninghausen und Davide Basile (TSV Marl-Hüls) zwei weitere Hochkaräter für die Landesliga verpflichtet. Die Weichen Richtung Westfalenliga sind also gestellt.