Der FC Schalke 04 überzeugt unter Domenico Tedesco vor allem durch ein kompaktes Kollektiv. Doch auch unter dem neuen Trainer gibt es Gewinner und Verlierer.

Das war so nicht zu erwarten: Nach dem königsblauen Trauerspiel in der vergangenen Saison und der Entlassung von Markus Weinzierl, wurde ein relativ unbeschriebenes Blatt als Nachfolger verpflichtet. Doch Domenico Tedesco bewies prompt, dass er mit dem Druck auf Schalke umgehen kann. Der zweite Rang nach der Hinrunde spricht für sich. S04 imponiert durch eine geradlinige Spielweise - das liegt auch am ausgewählten Personal des 32-jährigen Trainers. RevierSport nennt die Auf- und Absteiger der Hinrunde und wagt einen Blick in die Zukunft.

Die Aufsteiger:

Max Meyer: Das Eigengewächs war lange Zeit das Sorgenkind bei den Königsblauen. Doch unter Tedesco lernte der 22-Jährige das Malochen, spielt auf der Sechser-Position groß auf. Nun winkt nicht nur eine Vertragsverlängerung samt saftiger Gehaltserhöhung, auch sein Standing in der Mannschaft und bei den Fans ist enorm angestiegen.

Amine Harit: Der Zugang vom FC Nantes schlug direkt mit voller Wucht ein. Der Franzose überzeugt durch seine kreative Spielweise und ist nahezu unverzichtbar im S04-System.

Naldo: Der Deutsch-Brasilianer ist unverzichtbar in der Schalker Defensive. Als alter Haudegen strahlt er die nötige Ruhe aus, beweist zudem eine enorme Präsenz vor dem gegnerischen Tor. Der Lohn: Vertragsverlängerung mit 35.

Leon Goretzka: Der 22-Jährige entwickelt sich auf Schalke zum Topstar. Die große Frage: Bleibt der deutsche Nationalspieler den Königsblauen über diese Saison hinaus erhalten? Viele Spitzenklubs buhlen um seine Dienste. Christian Heidel wird sich enorm strecken müssen, um Goretzka im Ruhrgebiet zu halten.

Die Absteiger:

Coke: Der Spanier kam in der vergangenen Saison als erhoffter Stabilisator für die Defensive. Doch ein Kreuzbandriss warf ihn alsbald zurück. Unter Tedesco spielt Coke keine Rolle mehr - 91 Minuten Spielzeit waren zu wenig für den ehrgeizigen Spanier. Der 30-Jährige wird nun zum spanischen Erstligisten UD Levante ausgeliehen.

Donis Avdijaj: Einst wurde Avdijaj als Schalker Jahrhundert-Talent in den Himmel gelobt. Diese Vorschusslorbeeren blieb der 21-Jährige bis heute schuldig. Erneut erhält das Eigengewächs keine Chance bei den Profis. Da er mit dem Druck auf Schalke nicht umgehen kann, droht ihm ein Verkauf.

Nabil Bentaleb: Nachdem der Algerier zu Beginn der Spielzeit noch zum festen Stammpersonal gehörte, warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück. Nun scheint der Platz in der Schalker Mittelfeld-Zentrale durch Meyer belegt. Der 23-Jährige wird um seinen Platz in der ersten Elf kämpfen müssen.

Die Prognose:

Eines hat Trainer Domenico Tedesco bereits in kurzer Zeit geschafft: Auf Schalke wird wieder malocht. Der Einsatz und der Wille stimmen. Um den zweiten Tabellenplatz zu halten, muss allerdings die spielerische Qualität gesteigert werden. In der Hinrunde wurde trotz einer nicht optimalen Leistung das Optimum an Punkten erreicht. Ob dies auch in der Rückrunde gelingt, darf zumindest bezweifelt werden. Deshalb wird Schalke den zweiten Tabellenplatz nicht verteidigen können, erreicht aber die Champions League.