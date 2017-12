SW Wattenscheid 08 hat die Hinrunde in der Landesliga 3 Westfalen auf dem neunten Platz abgeschlossen. Ein gutes Ergebnis, doch es hätte noch besser ausfallen können

Das Bild ist aus Sicht der Wattenscheider nämlich gewaltig verrückt. Denn abgesehen von dem Nachholspiel am 17. Spieltag, der für alle Mannschaften ausgefallen ist, müssen die Bochumer noch drei weitere Partien nachholen. Da der Platz an der Dickebank bei schlechtem Wetter direkt unbespielbar ist, konnte die Mannschaft von Jürgen Meier von den letzten sechs Spielen nur zwei bestreiten. "Wir haben seit zwei Monaten unsere Platzanlage nicht mehr gesehen", beklagt der Trainer die Umstände, dass er immer wieder auf fremden Boden ausweichen muss. Was seiner Mannschaft aber durchaus zu Gute kommt.

Jürgen Meier, wie fällt Ihr Fazit zur Hinrunde aus?

Ich bin wirklich zufrieden. Wir wollten unsere Mannschaft aus der letzten Saison halten, in der viele beruflich verhindert waren oder verletzt ausgefallen sind. Denn wir haben immer gesagt: Wenn alle da sind, dann können wir eine richtig gute Runde spielen. Leider ist das Bild etwas verzerrt, aber vor allem auf fremdem Platz sind wir ganz gut. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir immer wo anders trainieren und uns auf neue Gegebenheiten einstellen müssen. Von daher muss ich auch sagen: Alle Achtung, was die Mannschaft leistet. Vor allem unsere Abwehr ist richtig stark, da haben wir eine der besten der Liga.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Nein, wir haben keine Verstärkung geplant. Wir müssen schauen, dass der eine oder andere bleibt, bei manchen stehen berufliche Veränderungen an. Aber wir haben 24 Spieler, davon drei Torhüter, das ist völlig ausreichend.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Ich hoffe, dass wir gut reinkommen und eine gute Rückrunde spielen. Unser Ziel ist es, dass wir am Ende dann noch ein bisschen weiter oben stehen. Laut Tabelle haben wir im Moment zwar nur sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Aber da wir noch drei Spiele weniger haben und auch ein gesundes Selbstbewusstsein, dass wir sagen, davon gewinnen auch noch Spiele, haben wir auf jeden Fall keine Abstiegssorgen. Dafür ist die Mannschaft zu stark, das muss ich ganz klar so sagen.

Wann beginnt die Vorbereitung?

Also am 2. Januar beginnen wir schon wieder mit der Vorbereitung. Aber da geht es erst einmal in die Halle. Mir ist es wichtig, dass wir eine gute Hallenrunde spielen. Denn aufgrund der Umstände mit unserer Platzanlage holen wir uns die nötige Kraft für die Rückrunde. Und die wird lang. Wenn das so weiter geht, dann werden wir alle drei Tage ein Spiel haben.