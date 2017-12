Die Winterpause ist kurz, die ersten Klubs schnüren schon vor dem Jahreswechsel schon wieder die Schuhe. Wir haben eine Übersicht über die Winterfahrplände der 18 Bundesligisten.

Niko Kovac, Andre Breitenreiter und Manuel Baum geben ihren Profis kaum Zeit, um Weihnachtsspeck anzusetzen. Bereits am Freitag bitten die Übungsleiter von Eintracht Frankfurt, Hannover 96 und des FC Augsburg zum Trainingsauftakt, am 2. Januar ist dann bei allen 18 Bundesligisten die Schinderei wieder in vollem Gange.

Bayern München

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: 2. bis 7. Januar in Doha (Katar)

Testspiele: keins geplant

Schalke 04

Trainingsauftakt: 1. Januar

Trainingslager: 1. bis 7. Januar in Benidorm (Spanien)

Testspiele: noch offen

Borussia Dortmund

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: 3. bis 9. Januar in Marbella (Spanien)

Testspiele: Fortuna Düsseldorf (6. Januar)

Bayer Leverkusen

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: keins

Testspiele: Greuther Fürth (5. Januar), Preußen Münster (6. Januar)

RB Leipzig

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: keins

Testspiele: Dukla Prag (6. Januar)

Borussia Mönchengladbach

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: keins

Testspiele: FSV Mainz 05 (7. Januar)

1899 Hoffenheim

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: keins

Testspiele: Excelsior Rotterdam (6. Januar)

Eintracht Frankfurt

Trainingsauftakt: 29. Dezember

Trainingslager: 2. bis 7. Januar in Alicante (Spanien)

Testspiele: Erzgebirge Aue (6. Januar)

FC Augsburg

Trainingsauftakt: 29. Dezember

Trainingslager: 2. bis 7. Januar auf Teneriffa (Spanien)

Testspiele: noch offen

Hertha BSC

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: keins

Testspiele: Wintercup in Bielefeld (6. Januar)

Hannover 96

Trainingsauftakt: 29. Dezember

Trainingslager: keins

Testspiele: Wintercup in Bielefeld (6. Januar), SC Paderborn (9. Januar)

VfL Wolfsburg

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: 2. bis 7. Januar in Marbella (Spanien)

Testspiele: FC St. Pauli (5. Januar), Dynamo Dresden (6. Januar)

SC Freiburg

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: 2. bis 8. Januar in Sotogrande (Spanien)

Testspiele: 1. FC Kaiserslautern, Hamburger SV (beide 7. Januar)

VfB Stuttgart

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: 3. bis 9. Januar in La Manga (Spanien)

Testspiele: Twente Enschede (6. Januar), KV Oostende (8. Januar)

FSV Mainz 05

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: keins

Testspiele: FC St. Gallen (6. Januar), Borussia Mönchengladbach (7. Januar)

Werder Bremen

Trainingsauftakt: 1. Januar

Trainingslager: 1. bis 8. Januar in Algorfa (Spanien)

Testspiele: Royal Antwerpen, Twente Enschede (beide 7. Januar)

Hamburger SV

Trainingsauftakt: 1. Januar

Trainingslager: 1. bis 8. Januar in Jerez (Spanien)

Testspiele: SC Freiburg (7. Januar)

1. FC Köln

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: keins

Testspiele: Wintercup in Bielefeld (6. Januar)