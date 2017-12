Im Zuge der Dreharbeiten für die Dokumentation über Bernard Dietz hat Olaf Thon mit dieser Redaktion über die Themen rund um den FC Schalke gesprochen.

Olaf Thon, wie überrascht sind Sie von dieser eindrucksvollen Hinrunde des FC Schalke 04?

Ja, es ist schon überraschend. Man muss aber auch sehen, dass man 30 Punkte hat, aber auch der schlechteste Zweite ist, den es jemals gegeben hat. Schalke hat aber eine famose Hinserie gespielt mit vielen Höhepunkten - gerade das 4:4 im Derby. Sie sind immer wieder zurückgekommen nach Rückständen.



Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für den Erfolg?

Domenico Tedesco und Christian Heidel haben wirklich etwas aufgebaut. Das ist aktuell eine Mannschaft, die heranwächst, die Spaß macht und die Glauben gibt für die Rückrunde, dass es genauso bleibt. Auch vom Tabellenplatz.



Das heißt: Sie glauben, dass sich Schalke für das internationale Geschäft qualifizieren wird?

Leon Goretzka kommt nach seiner Verletzung zurück, Breel Embolo wird immer besser, Naldo spielt seine beste Hinrunde seiner ganzen Karriere. Fährmann hat als Kapitän eine breite Brust. Das spricht alles dafür, dass Schalke 04 international wieder dabei ist im nächsten Jahr.



Sie haben Domenico Tedesco bereits angesprochen und gelobt. Wie bewerten Sie seine Arbeit im Detail?

Es passt einfach. Woran es genau liegt, ist schwer zu sagen. Aber er spricht fünf Sprachen und trifft die richtigen Entscheidungen. Ich war vor der Saison in China und in Mittersill mit dabei und konnte da schon sehen, dass er auf die richtigen Pferde gesetzt hat.



Erklären Sie uns das gerne genauer.

Dass er eben zum Beispiel zu Donis Avdijaj und Johannes Geis gesagt hat, dass es nicht passt. Auch mit Höwedes. Tedesco hat ihm zwar die Chance gegeben zu bleiben, aber ihm auch gesagt, dass die Leistung am Ende dafür zählt, dass man Stammspieler ist. Ich hätte auch gerne gesehen, dass er bleibt, aber so hat sich eben Naldo etabliert.



Ein Thema der Hinrunde ist auch Schalkes-Star Leon Goretzka. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass er auf Schalke bleibt?

Vor Beginn dieser Saison habe ich die Chancen zu 70:30 gesehen, dass er geht. Aber er hat gemeinsam mit Schalke eine tolle Entwicklung genommen und jetzt sehe ich die Chancen bei 50:50. Es wird Anfang Januar eine Entscheidung geben - genauso wie bei Max Meyer.