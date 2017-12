In den vergangenen Wochen mussten einige Vereine witterungsbedingte Spielausfällen hinnehmen. Das nimmt nun auch Einfluss auf die Hallensaison.

Oberligist ETB Schwarz-Weiss Essen entschied sich beipielsweise dazu, bei den heimischen Hallenstadtmeisterschaften die A-Jugend an den Start zu schicken. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Manfred Wölpper sich im vergangenen Jahr in einem starken Teilnehmerfeld noch den fünften Platz sichern können. Eine Niederlage gegen den späteren Turniersieger SV Burgaltendorf beendete die Titelträume der ETB-Spieler.

In diesem Jahr hingegen werden, laut Wölpper: "Maximal ein bis zwei von der ersten Mannschaft mitspielen." Als Grund führt der 60-Jährige vor allem den vorgezogenen Saisonstart an. Durch die ausgefallenen Spiele wird die Oberliga schon am 4. Februar wieder den Ligabetrieb aufnehmen. "Dadurch hat sich alles verschoben, wir starten ja auch schon am 8. Januar wieder ins Training, hadert der ETB-Trainer mit seinem nun hinfälligen Vorbereitungsplan, ergänzt aber: "Das Verletzungsrisiko ist uns einfach zu groß, da hat die Meisterschaft klaren Vorrang." Anwesend wird Wölpper allerdings dennoch sein: "Die Verantwortung liegt allerdings beim Trainerduo Timo Kleer und Murat Aksoy."

Ähnlich sieht es auch Trainerkollege Dirk Tönnies, der mit seinem Oberligateam SpVg Schonnebeck ebenfalls nicht an den 24. Stadtmeisterschaften teilnehmen wird. "Wir schicken auch in diesem Jahr wieder nur unsere zweite Mannschaft aus der Bezirksliga ins Rennen." Auch für den derzeitigen Tabellenfünften kommt eine Teilnahme in der Halle nicht in Frage, wie Tönnies erklärt: "Das passt nicht in unseren Vorbereitungszeitplan. Der Fokus liegt zu hundert Prozent auf der Liga."

Die Essener Stadtmeisterschaften finden vom 5. bis zum 28. Januar in vier verschiedenen Hallen statt. Das Teilnehmerfeld erstreckt sich von Oberligisten, bis hin zu Kreisliga-Mannschaften.