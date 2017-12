Im vergangenen Jahr sicherte sich Westfalia Herne mit einem 5:4-Sieg nach Neunmeterschießen gegen den TSV Marl-Hüls den Titel beim Mitternachtscup in Herten.

Für den Oberligisten um Trainer Christian Knappmann schon damals ein "überragendes Turnier", bei dem der Aufsteiger auch in diesem Jahr wieder angreifen möchte. "Wir nehmen die ganze Vernstaltung sehr ernst", beteuert Knappmann daher auch und ergänzt: "Wir haben unsere besten Hallenspieler vorgesehen und gehen mit großem Ehrgeiz an die Sache ran."

Neben der Westfalia sind aus der Oberliga noch der TuS Haltern und der SC Hassel vertreten. Zwölf Mannschaften komplettieren das Teilnehmerfeld, wobei für den Herner Trainer Knappmann vor allem zwei Mannschaften hervorstechen: "Für besonders stark, halte ich in diesem Jahr wieder TuS Haltern und auch die Spielvereinigung Erkenschwick."

Der TuS Haltern um Trainer Magnus Niemöller musste sich im vergangenen Jahr im Viertelfinale gegen die Westfalia aus Herne geschlagen geben (5:6), während Westfalenligist Erkenschwick den Sprung ins Halbfinale schaffte. Dort unterlag die Spielvereinigung gegen den TSV Marl-Hüls (0:2). Das Turnier startet am Freitag, 29. Dezember um 18 Uhr in der Rosa-Park-Schule in Herten. Das Auftaktspiel bestreiten die DJK Spvgg. Herten und der TuS Haltern.