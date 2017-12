Bereits zum dreizehnten Mal gehen sie auf Torejagd: Die Traditionsmannschaft von RW Essen ist seit dem ersten Turnier - vor zwölf Jahren - immer mit dabei.

Einmal schon konnten Dieter Basts Schützlinge die begehrte Trophäe in den Händen halten. Im Jahr 2016 unterlagen die Kicker von der Hafenstraße dem FC Schalke 04 erst im Finale.

Dass die "alten Herren" also nichts verlernt haben und auch bei der dreizehnten Auflage des Turniers groß auftrumpfen wollen, liegt auf der Hand.

Die Vorfreude auf das NRW Traditionsmasters 2018 ist riesengroß, denn der Kader der Rot-Weissen steht bereits fest. Die RWE-Traditionsmannschaft tritt am 07.01.2018 in der innogy Sporthalle Mülheim an der Ruhr mit folgendem Kader an:



Der RWE-Kader:

Frank Kurth

Predrag Crnogaj

David Czyszczon

Michael Lorenz

Jürgen Margref

Stefan Lorenz

Erwin Koen

Dennis Brinkmann

Christian Dondera

Weitere Informationen: www.nrw-masters.de / www.facebook.com/nrw.masters