Champions-League-Sieger Real Madrid hat im 270. Clasico gegen den FC Barcelona wohl schon alle Chancen auf die spanische Fußball-Meisterschaft verspielt.

Vor 80.264 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabeu in der Hauptstadt mussten sich die Königlichen dem Erzrivalen mit 0:3 (0:0) geschlagen geben. Damit beträgt der Rückstand des Titelverteidigers, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, als Tabellenvierter auf Spitzenreiter Barcelona bereits 14 Punkte. Atletico Madrid auf Rang zwei hat neun Zähler Rückstand auf Barca.

Am Tag vor Heiligabend war der FC Barcelona in der ersten Halbzeit die schwächere Mannschaft, tat kaum etwas für das Spiel, das in mehr als 200 Länder übertragen wurde. Nach dem Wechsel änderte sich das Bild, und die Katalanen nutzten ihre Chancen. Luis Suarez erzielte nach toller Vorarbeit in der 54. Minute die Führung, Lionel Messi erhöhte in der 64. Minute per Handelfmeter auf 2:0. Es war der 25. Clasico-Treffer für den Argentinier. In der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhte der gerade eingewechselte Aleix Vidal zum Endstand.

Reals Daniel Carvajal hatte zuvor einen Kopfball von Paulinho auf der Linie mit der Hand abgewehrt. Dafür hatte der ehemalige Leverkusener die Rote Karte gesehen. Bei Real überzeugte Weltmeister Toni Kroos als Ideengeber im Mittelfeld, Keeper Marc-Andre ter Stegen war mit einigen guten Paraden ein sicherer Rückhalt für Barca.