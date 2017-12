Es gibt diese Momente, in denen man einem Menschen zum ersten Mal begegnet und weiß: es passt einfach. So ist es auch Jeannette Paolucci ergangen, als sie Breel Embolo kennengelernt hat. Der heutige Schalker war 15 Jahre alt und stürmte noch für die Jugendmannschaften des FC Basel. Als Geschäftsführerin des Fußballverbandes Nordwestschweiz stellten sich im Büro der heute 65-Jährigen regelmäßig Nachwuchsspieler des erfolgreichsten Schweizer Clubs vor, die die Sportklasse besuchten und neben dem Fußball eine Bürolehre absolvieren wollten. Die Wege zwischen Verband und Verein sind kurz. So stand auch Breel Embolo vor ihr.

„Es hat nicht lange gedauert, bis ich wusste, dass ich Breel die Ausbildung bei uns ermöglichen möchte“, sagt Jeannette Paolucci und ergänzt: „Der Breel hatte schon damals einfach eine wahnsinnige Ausstrahlung. Überall wo er hinkommt, zieht er die Menschen mit seiner Aura in seinen Bann“. Breel Embolo überzeugte die Ausbildungsleiterin, über die er inzwischen sagt, dass sie zu seiner „zweiten Mami“ geworden ist, aber auch mit dem, was er aus seinem Leben zu erzählen hatte.

Wer das Faltblatt der Embolo Foundation, der Stiftung von Breel Embolo, in der Hand hält, der sieht die Gesichter von drei fröhlichen Kindern. Sie lachen. Kinderhilfe steht groß darauf geschrieben. Das Ziel: direkte Hilfe zur Selbsthilfe für Kinder in Kamerun, in Peru und in der Schweiz.

Ihren Sitz hat die Stiftung in Basel, in der Stadt, in der Breel Embolo aufgewachsen ist. Zum Stiftungsrat gehören neben dem 20-Jährigen auch seine Mutter Germaine Edoa sowie Jeannette Paolucci und ihr Sohn Marc Paolucci.

Für Breel Embolo stand schon zu Beginn seiner Karriere fest, dass er Kindern helfen möchte. Dieser Plan wurde mit seiner Mutter sowie der Familie Paolucci im November 2015 mit der Gründung der Stiftung in die Tat umgesetzt. Die Embolo Foundation untersteht der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht.

Wegen ihrer Herkunft sei schnell klar gewesen, dass die Embolo Foundation sowohl in Kamerun, der Heimat von Breel Embolo, als auch in Peru, der Heimat von Jeannette Paolucci, unkompliziert Hilfe leisten möchte. Sei es in der Verteilung von Sachspenden, oder beim Einsatz finanzieller Mittel vor Ort.

In Kamerun ist es dank der Hilfe der Embolo Foundation gelungen, ein Krankenhaus mit Mobiliar und Apparaturen auszustatten. So wurden unter anderem zehn Betten verschifft, die den hohen Standards in der Schweiz nicht mehr genügten. Außerdem werden baufällige Schulhäuser saniert und Waisenhäuser unterstützt. „Die Freude bei den Kindern war groß, als Breel selbst vor Ort war“, sagt Marc Paolucci, der sich zu großen Teilen um die administrativen Aufgaben kümmert.

In Peru unterstützt die Stiftung unter anderem Kinderheime und ein Mädchenwaisenhaus, in dem die sanitären Anlagen sehr schlecht waren. Sachspenden, die in der Schweiz gesammelt werden, werden in Containern mit dem Schiff in die Länder gebracht. Im ersten Jahr waren es 12,4 Tonnen Hilfsgüter, die aus der Schweiz verschickt wurden. Dazu gehören auch Trikots und sonstige Sportartikel, die Vereine in der Schweiz nicht mehr benötigen. In Kamerun und Peru angekommen, werden sie von den Stiftungsmitgliedern vor Ort wieder übernommen. „Damit gewährleisten wir die korrekte Ankunft und Verteilung der Güter“, sagt Marc Paolucci.

Embolo sei es aber auch wichtig gewesen, „dass wir uns in der Schweiz engagieren“. So werden Flüchtlingskinder, die allein in die Schweiz gekommen sind, unterstützt. Unter anderem veranstaltet die Embolo Foundation Integrations-Fußballturniere, an dem jährlich rund 70 Jugendliche teilnehmen. Lässt es der Spielplan zu, ist Breel Embolo natürlich mittendrin.