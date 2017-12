Der VfL Kemminghausen steht in der Landesliga 3 Westfalen auf einem guten achten Tabellenplatz. Für Trainer Thomas Faust ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Wenngleich er auch anmerkt, dass seine Mannschaft gut und gerne ein paar Punkte mehr hätte haben können. Das Problem: Zum Ende der Hinrunde sind die Dortmunder ein bisschen eingebrochen.

Thomas Faust, wie fällt Ihr Fazit der Hinrunde aus?

Wir stehen auf Platz acht. Vielleicht hätte es der eine oder andere Punkt mehr sein können. Gegen Horst-Emscher wäre, wenn wir ein bisschen konsequenter gespielt hätten, ein bisschen mehr drin gewesen als ein 1:3, aber wir wollen mal nicht übertreiben. Wir haben ein positives Torverhältnis, da kann man also alles in allem mit zufrieden sein. Die letzten Spiele haben wir leider nicht ganz so gut gespielt, nicht mehr so gut gegen den Ball gearbeitet. Ich hatte insgeheim gehofft, dass wir zwischen 22 und 25 Punkten haben, jetzt sind es 24 - ist also alles im grünen Bereich.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir werden so bei 24, 25 Spielern bleiben. Sabin Basic haben wir an den Lüner SV verloren. Mit Daniel Jänicke für die Defensive, Spielmacher Mirko Lukic und Emre Erdur für die Außenbahn kommen drei Spieler von Arminia Marten zu uns. Die letzten beiden waren länger verletzt. Alle sind gute Fußballer, junge Leute, mit denen wir die Abgänge kompensieren können.

Was erwarten Sie von der Rückrunde?

Ich hoffe, dass wir uns im Vergleich zur Hinrunde noch einmal steigern können. Es wird eng werden, aber wir wollen uns ja auch nicht schlechter machen, als wir sind. Mein Ziel ist es, dass wir wieder so 20 bis 25 Punkte einfahren, das ist nicht vermessen, aber dann können wir eine entspannte Saison spielen.

Wann beginnt die Vorbereitung?

Wir machen jetzt ein paar Mal Hallentraining, die Hallenstadtmeisterschaft ist ein langes Turnier. Am 8. Januar geht es dann wieder raus auf den Platz. Den Fokus legen wir in den paar Wochen dann natürlich auf die Fitness, denn ein paar Tage hatten die Jungs ja schon frei.