Der TuS Wiescherhöfen ist zurück in der Landesliga. Nach 30 Jahren ist dem Klub aus Hamm der Aufstieg gelungen und der Klassenerhalt ist zum Greifen nah.

Ein guter Grund, für Trainer Steven Degelmann ein positives Fazit zu ziehen, denn Platz acht ist ein sehr gutes Ergebnis für den Aufsteiger.

Steven Degelmann, wie fällt Ihr Fazit zur Hinrunde aus?

Die erste Hinrunde in der Landesliga seit 30 Jahren war für den Verein insgesamt zufriedenstellend. Wir haben durchgehend Kontakt zum Mittelfeld gehabt und uns nun dort auch fest gebissen. Wir hatten sehr schlechte Spiele gegen Kemminghausen und Firtinaspor Herne dafür aber auch sehr viele gute Partien. Die Entwicklung der Mannschaft innerhalb der Hinrunde war herausragend. Wir haben ein paar Begegnungen gebraucht aber dann haben wir umgestellt und schnell mehr Sicherheit gefunden.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir werden uns hoffentlich mit zwei Spielern verstärken können. Beide Spieler haben sich im Training positiv gezeigt und sind ehrgeizig und jung. Aktuell sind noch die Ablösemodalitäten zu klären, sodass ich die Namen noch nicht nennen kann. Der eine Spieler ersetzt den Abgang von Niko Kleine, der zukünftig beruflich verhindert sein wird, und der andere Spieler ist ein kreativer offensiver Außen. Beide Jungs werden uns gut tun.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Die Rückrunde wird sicher noch ein hartes Stück Arbeit. Wir erhoffen uns, so schnell wie möglich weitere 20 Punkte einzufahren und so hoffentlich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Wann beginnt die Vorbereitung?

Die Vorbereitung beginnt am 10. Januar. Wir werden zwischen den Feiertagen und an den ersten beiden Januar-Wochenenden an lokalen Hallenturnieren teilnehmen. Die Vorbereitung ist nach der kurzen Pause gut geeignet, um neben den üblichen Abläufen und den Arbeiten im konditionellen Bereich auch im taktischen Bereich zu trainieren. Wir, mein Co-Trainer Frank Degelmann und ich, wollen an alternativen taktischen Aufstellungen arbeiten und die Mannschaft so weiterentwickeln. Und wir haben einen gemeinsamen Sauna-Aufenthalt.