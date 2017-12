Nachdem Fortuna Düsseldorf in der U19-Bundesliga im Vorjahr gegen den Abstieg spielen musste, siehte es in diesem Jahr nach einer entspannten Rückrunde aus.

Zur Winterpause hat der Fortuna-Nachwuchs bereits 21 Punkte gesammelt und sich somit ein großes Polster auf die Abstiegsränge erarbeitet. Trainer Sinisa Suker spricht gegenüber RevierSport daher von einer "ordentlichen Hinrunde". Transfers will die Fortuna im Winter nicht tätigen, vielmehr hofft Suker darauf, dass einige Rückkehrer das Team verstärken.

Sinisa Suker, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir sind grundsätzlich zufrieden mit den 21 Punkten, die wir geholt haben. Wir haben unsere Mannschaft im vergangenen Sommer neu zusammengestellt aus der vorherigen U17 und der U19, dabei muss man bedenken, dass beide letztes Jahr im Abstiegskampf gesteckt haben. Daher haben wir den Kader dementsprechend extern verstärkt. Insgesamt war es eine ordentliche Hinrunde. Auch wenn wir der Mannschaft mehr Punkte zugetraut hätten, sind wir meiner Meinung nach auf einem guten Weg.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Nein. Definitiv nicht. Es kann sein, dass uns einer oder zwei Spieler verlassen werden, aber wir sind mit dem Kader zufrieden und wollen keine Transfers tätigen. Einige Spieler kommen nach Verletzungen zurück, daher glauben wir, dass wir genug Potenzial haben, um unsere Position zu bestätigen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Ich erhoffe mir ein bisschen mehr Konstanz und ein bisschen mehr Abschlussglück. Wir hatten eine längere Phase in der Hinrunde, in der wir nicht gewonnen haben, da waren Spiele bei wie gegen Leverkusen (1:3), Bielefeld (1:1), oder Münster (2:4), die wir auch hätten gewinnen können. Diese Punkte wollen wir in der Rückrunde auf jeden Fall holen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir fangen am 3. Januar an und bereiten uns in Düsseldorf auf die Rückrunde vor. Ein Trainingslager wird es nicht geben.