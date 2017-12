Coke wechselt für die Rückrunde von Schalke 04 zu UD Levante. Beim Köln-Spiel verabschiedete sich der Spanier von seinen Mannschaftskollegen.

Coke, wie war Ihr Abschied von Schalke?

Coke: In dem Moment, als ich mich von meinen Teamkollegen verabschiedet habe, war ich schon traurig. Aber der Wechsel jetzt war für den Klub die beste Gelegenheit und für mich auch. Wir werden sehen, was in diesen sechs Monaten passiert. Ich muss viel spielen.

Sie sind zunächst einmal an UD Levante ausgeliehen. Sehen wir uns im Sommer wieder?

Coke: Natürlich, es ist eine Leihe für sechs Monate. Ich will wieder zurückkommen. Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt, aber es ist Fußball: Ich musste mich nach einer Veränderung umsehen.

Haben Sie denn Ihre Wohnung in Deutschland behalten?

Coke: Nein, warum soll ich sechs Monate Miete zahlen, wenn ich nicht hier bin? Wenn ich zurückkomme, suche ich mir eine neue Wohnung – dann mit Swimming-Pool (lacht)

Wann geht es für Sie in Levante los?

Coke: Das erste Spiel ist am 4. Januar im Pokal gegen Espanyol. Und in der Liga geht es am 8. Januar gegen Barca - das ist ja nicht so schlecht.