Schalke kann sich auf eine lange Zeit bis 2021 mit dem Trainer einstellen. Der lässt den Fans ihre Träume und hält die Mannschaft wach.

Es war Zufall, dass am Tag danach noch eine frohe Botschaft die Schalker Familie in Festtagsstimmung brachte. Domenico Tedesco dürfte Schalke 04 noch lange erhalten bleiben – jedenfalls hat Manager Christian Heidel vorgebaut, dass die Konkurrenz in der Bundesliga seine Trainer-Entdeckung des Jahres womöglich mit Erfolg abwerben könnte.

Schalke hat eine Option darauf, den derzeit nur bis Sommer 2019 datierten Vertrag mit Tedesco um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern – ein entsprechender Bericht der „Sport Bild“ ist zutreffend. Der Vertrag mit Tedesco verlängert sich sogar automatisch bis 2021, wenn er die Königsblauen in seinen ersten beiden Jahren zurück in den Europapokal führt. Ist dies nicht der Fall, kann Heidel die Laufzeit mittels der Option aber immer noch von sich aus bis 2021 ausdehnen. Schalke muss sich also keine Sorgen machen, dass Tedesco vor dieser Zeit zu einem anderen Verein wechseln könnte. Damit kann der 32 Jahre alte Deutsch-Italiener auf Schalke tatsächlich eine neue Ära prägen und diese nicht nur einleiten.

Stimmungswechsel unter Tedesco

Unter Tedesco ist den Knappen in dieser Saison endlich wieder ein Licht aufgegangen, was man auch zum Jahresabschluss sehen konnte: Nach dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals durch den 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln waren die Fans beseelt vor Glück und sagen: „Wir sind stolz auf unser Team.“ Zum Ende der vergangenen Saison hatten sie die damalige Mannschaft von Markus Weinzierl noch mit Ironie abgestraft und ein herrliches Transparent aufgehängt: „Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in dieser Saison so zahlreich hinterhergereist ist.“

Zur Winterhalbzeit hat Schalke das Soll weit mehr als erfüllt. Manager Heidel wollte zwar nicht von einer perfekten Serie reden, aber von einer „sehr, sehr guten Vorrunde, in der wir vieles von dem umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen haben“. Das Überwintern im Pokal sei das „Sahnehäubchen“ auf die erste Halbserie in der Bundesliga, die Schalke auf dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen hat. „Mehr geht nicht – es sei denn, wir wären Erster, und das ist sehr schwierig mit den Bayern“, lachte Torschütze Max Meyer und zog das Fazit: „Wir sind die beste Mannschaft vom Rest.“ Das sagt ja die Tabelle so aus.

Für Schalke wird es nun wichtig sein, die Erwartungen, die daraus resultieren könnten, in die richtigen Bahnen zu lenken – Tedesco ist „der Hype um uns“ schon jetzt „ein bisschen zu groß“. Das Pokalspiel gegen Köln wertete er als Sinnbild für das, was seine Mannschaft zu leisten imstande ist: „Wir schießen keinen aus der Arena. Bei uns ist viel Disziplin, harte Arbeit und Konzentration dabei – das machen wir super.“ Aber die erste Halbserie sei eben „ein Riesen-Kraftakt“ für seine Mannschaft gewesen, „und den gleichen Kraftakt oder noch mehr wird es im zweiten Durchgang brauchen“.

Und weil es in der Bundesliga sehr eng zugeht und die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis acht nur durch vier Punkte getrennt sind, hätten nur ein, zwei Spiele anders ausgehen müssen, „und dann bist du auf einmal Sechster oder Siebter“. Tedesco hat keine Angst vor dieser Fallhöhe, „weil wir es einzuschätzen wissen“. Aber er liefert damit auch eine Erklärung, warum ihn das Tabellenbild immer so herzlich wenig interessiert.

Es wäre fatal zu sagen: Wir wollen Platz zwei verteidigen und das so zu unserem Ziel machen. Christian Heidel

Deswegen steht für Schalke fest: Der Klub geht mit der gleichen Zielsetzung wie bisher in die zweite Serie. „Es wäre fatal zu sagen: Wir wollen Platz zwei verteidigen und das zu unserem Ziel machen“, erklärt Heidel: „Wir sind ganz gut gefahren mit der Art, wie wir mit dieser Vorrunde umgegangen sind – so wollen wir auch mit der Rückrunde umgehen. Das wichtigste Spiel ist das nächste.“ Das mag wenig aufregend klingen, ist aber für Schalke vielleicht genau das Richtige und wurde von den Spielern adaptiert. Max Meyer: „Der Trainer wird im Trainingslager jedem mitteilen, dass wir nur mit 100 Prozent bestehen können. Das ist auch das Erfolgsgeheimnis. Wir wissen, dass mindestens fünf, sechs Mannschaften genauso gut sind wie wir.“

Solange die Spieler das so sehen, ist auf Schalke alles gut – alle anderen können sich die Tabelle ruhig an den Tannenbaum hängen. „Die Fans“, sagt Tedesco, „dürfen träumen.“ Erstmal von einer schönen Rückrunde. Und dann noch von vielen weiteren Jahren mit Tedesco.