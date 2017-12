Der ETB SW Essen hatte sich viel vorgenommen. Die Hinrunde in der Oberliga Niederrhein verlief jedoch alles andere als optimal. Trainer Manfred Wölpper beklagt vor allem die vielen Gegentore.

Herr Wölpper, die Hinrunde ist Geschichte. Ihr Fazit?

Durchwachsen, würde ich sagen. Wir haben gut angefangen, waren zwischenzeitlich Erster. Dann haben wir insgesamt aber stark nachgelassen. Momentan ist es das Wichtigste, in dieser engen Liga einen großen Abstand nach unten zu haben. Das haben wir und das ist positiv. Negativ ist aber allen voran die 2:4-Niederlage zum Abschluss gegen Hilden. Mit einer Niederlage abzuschließen ist nie schön.

Gibt es bereits Einigkeit über Zu- und Abgänge?

Paul Voß wird uns definitiv verlassen. Er geht für sechs Monate nach Australien. Das schmerzt natürlich, denn er ist ein wichtiger Spieler. Vielleicht werden wir auf seiner Position nachlegen. Im Winter ist es aber immer schwierig. Meistens bekommt man nur Spieler, die anderswo nur auf der Bank sitzen. Wir werden daher nicht in Aktionismus verfallen. Aus unserer Jugend kommen ja auch gute Spieler nach.

Wie sehen die Planungen für die Vorbereitung aus?

Nach dem kurzen Urlaub geht es am 8. Januar wieder los mit dem Training. Bis dahin haben die Jungs aber auch Hausaufgaben zu erledigen und beim Trainingsstart erwarte ich alle körperlich fit. Am 4. Februar steht dann schon das Nachholspiel gegen Fischeln auf der Agenda.

Mit Blick in die Zukunft: Was geht in der Rückrunde?

Ein guter Start würde erstmal einiges leichter machen. Es ist wichtig, sich immer von unten fern zu halten. Dafür müssen wir vor allem hinten besser werden. Wir haben einfach zu viele Tore kassiert. Ich werde während der Pause auch mit mir selbst in Klausur gehen und überlegen, wie wir da in der Rückrunde besser werden können.