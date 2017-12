Trainer Thomas Drotboom glaubt, mit der Hiesfelder Rückrunden-Stärke in der Oberliga noch einiges erreichen zu können. Im Pokal träumt man vom Finale.

Herr Drotboom, wie schätzen Sie die Hinserie Ihrer Mannschaft ein?

Unsere Hinrunde ist sehr gut verlaufen. Es gab wenig Verletzte und wir haben größtenteils guten Fußball gezeigt. Drei Spiele gingen jedoch unnötigerweise verloren. Erfreulich ist dagegen, dass wir im Halbfinale des Niederrheinpokals stehen. Das ist eine große Leistung. Insgesamt sind wir im Soll und in der Liga weiterhin in Schlagdistanz nach oben.

Wird sich beim TV Jahn personell etwas ändern?

Fest steht, dass uns Kei Hirose leider verlassen wird. Ihn zieht es nach Japan und er will dort Profi werden. Ich wünsche ihm dabei alles erdenklich Gute. Neuzugänge sind eher unwahrscheinlich. Ich gebe zu, wir hatten Gespräche mit Spielern, die uns weiterhelfen würden, aber im Winter greifen wir nicht tief in die Tasche. Wenn wir noch jemanden holen, dann muss das einer sein, der nochmal wie eine Sahnehaube auf den aktuellen Kader passt.

Wie ist der Fahrplan für die Vorbereitung? Gibt es ein Trainingslager?

Wir werden mit dem regulären Training Anfang Januar beginnen. Am 04.01. spielen wir auch beim Stadtpokal mit. Danach wird wahrscheinlich täglich trainiert. Wir haben zudem ein Kurz-Trainingslager in Frankfurt organisiert. Dort werden wir nochmal an einem renommierten Hallenturnier teilnehmen und einen Mannschaftsabend haben. Das haben sich die Jungs gewünscht und es wird sicher nochmal für die Rückrunde zusammenschweißen.

Sie sprechen die Rückrunde schon an. Was geht noch für Hiesfeld?

Wenn wir so stark aufspielen, wie in den vergangenen zwei Rückrunden, dann sind wir ganz oben mit dabei. Wir werden alles dafür tun, dass wir solange es geht oben mitmischen. Ein Highlight wäre außerdem der Einzug in das Finale des Niederrheinpokals. Das würde nicht nur mich riesig freuen, sondern der ganze Verein hat so ein Event mal verdient.