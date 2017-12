Der VfB Homberg hat eine sehr gute Hinrunde in der Oberliga gespielt. Trainer Stefan Janßen hat daran große Freude, will aber von einem Aufstieg nichts wissen.

Herr Janßen, wie fällt Ihr Hinrunden-Fazit für den VfB Homberg aus?

Aufgrund der vielen Verletzungen, die wir schon früh in der Saison zu beklagen hatten, bin ich mit unseren Leistungen sehr zufrieden. Wir haben punktemäßig eine ähnliche Hinrunde wie im letzten Jahr gespielt. Die Liga empfinde ich in diesem Jahr aber als komplizierter und enger. Deshalb ist unsere Punkteausbeute super und wir stehen meiner Meinung nach gut da.

Wird es in der Winterpause personelle Veränderungen geben?

Die Winterpause wird für uns in erster Linie die Zeit sein, in der wir wieder Kräfte sammeln können. Unsere Verletzten werden wieder in ihren Rhythmus zurückfinden müssen. Patrick Dertwinkel wurde direkt am ersten Tag der Winterpause am Knie operiert. Er wird aber im neuen Jahr zur Verfügung stehen. Mit Danny Rankl werden wir außerdem im Angriff zusätzliche Qualität erhalten. Derweil wird uns Nico Kuipers Richtung Arminia Klosterhardt verlassen. Mit Justin Bock könnte ein weiterer Spieler gehen. Wir würden ihm unter bestimmten Voraussetzungen keine Steine in den Weg legen.

Wann startet bei ihnen das Training im neuen Jahr und gibt es vielleicht auch ein Trainingslager?

Unser Trainingsauftakt ist am 15. Januar. Am 2. Januar werden wir bereits mit dem Hallentraining beginnen. Die Hallen-Stadtmeisterschaft wird dann am 4. und 6. Januar stattfinden. Danach werden wir eine Woche unterbrechen und neu starten. Die Pause werden die Spieler natürlich aktiv nutzen um individuell zu trainieren. Sie erhalten auch wieder Trainingspläne.

Was versprechen Sie sich vom kommenden Jahr und der Rückrunde?

Wir müssen lernen, immer nah an den 100 Prozent zu spielen. Die Ergebnisse jedes Wochenende zeigen, dass jeder jeden schlagen kann und meistens die Teams gewinnen, die am Leistungsmaximum spiele. Ich sehe uns aber insgesamt als Verein gut aufgestellt. Mit dem Aufstieg werden wir wahrscheinlich wenig zu tun haben, aber Homberg ist eine gute Oberliga-Mannschaft und natürlich will ich am Ende lieber Fünfter als Zwölfter werden.