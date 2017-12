Der SC Düsseldorf-West hat sich in seinem dritten Jahr in der Oberliga Niederrhein etabliert. Nach zwei neunten Plätzen soll es nun in die Top sechs gehen.

Da nehmen auch die letzten sechs Spiele, in denen die Oberkassler nur einen Sieg holen konnten, nicht den Mut. RS sprach mit West-Trainer Marcus John, der noch einen langfristigen Vertrag bis 2022 in der Landeshauptstadt hat. Marcus John, wie fällt Ihr Fazit zur abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir sind absolut zufrieden mit der Punkteausbeute, mit dem Tabellenplatz und mit der Weiterentwicklung der Mannschaft. Das trifft genau unsere Erwartungen. Wir stehen im oberen Tabellendrittel und das auch zurecht. Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Es ist gut möglich, dass uns mit Bünyamin Dogan Bünyamin Dogan» zum Profil ein Spieler verlässt. Nach seiner Verletzung in der Vorbereitung kam er nicht auf die Einsatzzeit, die er sich erhofft hat. Zugänge wird es wahrscheinlich nicht geben. Mit Andrej Hildenberg Andrej Hildenberg» zum Profil und Tim Kosmala Tim Kosmala» zum Profil, die bisher lange verletzt waren, sind zwei Spieler wieder dabei. Von daher brauchen wir eigentlich keine neuen Spieler. Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Perfekt wäre es, wenn wir noch unsere Ergebnisse bestätigen würden und uns im oberen Tabellendrittel festsetzen würden. Ein guter Start wird für uns sehr wichtig werden. Zu Beginn geht es direkt gegen Schonnebeck und Baumberg. Diese Spiele werden richtungsweisend. Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir haben am 8. Januar unsere erste Trainingsheit, ein Trainingslager beziehen wir vom 19. bis 21. Januar im Lindnerhotel an der BayArena.

Zur Startseite