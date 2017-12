Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen muss in der Rückrunde auf seinen Stammspieler Paul Voß verzichten. Er wechselt den Kontinent.

Der 24-jährige Defensivspezialist war in dieser Saison in 16 Spielen für

den ETB in der Oberliga Niederrhein im Einsatz. Im Februar fliegt er aber für gut sechs Monate nach Australien. Dort wird er an einem College in Sydney die U13-Mannschaft trainieren und zusätzlich als Individualtrainer von einzelnen Spielern des Colleges arbeiten.

„Ich bin natürlich offen dafür, wieder für den ETB zu spielen, wenn ich Ende August oder Anfang September nach Deutschland zurückkomme. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen bekam ich auch positive Rückmeldungen, was eine Rückkehr zu den Schwarz-Weißen angeht. Ich möchte mich beim gesamten ETB-Vorstand bedanken, dass die Auflösung meines Vertrags so reibungslos geklappt hat. Die Zeit in Australien gehört zu meiner Berufsausbildung und hat natürlich Vorrang“, erklärt Paul Voß.

Voß spielte schon in der Jugend am Uhlenkrug. Nach einem Gastspiel bei der

Zweitvertretung von Bayer 04 Leverkusen und dem anschließenden Wechsel zu Rot-Weiß Oberhausen, fand er im Sommer 2016 den Weg zurück in den Essener Süden. Er war nicht nur als Spieler für den ETB im Einsatz, sondern auch als Trainer im Nachwuchsbereich.