U19 Schalker Erster, nächste VfL-Pleite, BVB überholt Bochum

Mit zwei Spielen am Samtag ging das Fußballjahr der U19-Bundesliga in die Winterpause. Die kommt für Bochum zur richtigen Zeit. Nach der Niederlage in Köln konnte der BVB am VfL vorbeiziehen.