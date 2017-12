Borussia Mönchengladbach II geht mit 26 Punkten in die Winterpause. Trainer Arie van Lent erklärt, warum er trotz des zwölften Platzes nicht unzufrieden ist

Arie van Lent, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir haben sehr gut angefangen, das hat mich gefreut. Ich habe mich schon selbst ein bisschen gewundert, dass das nach dem großen Umbruch auf Anhieb so gut geklappt hat. In der zweiten Hälfte der Hinrunde lief es aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da hatten wir einfach zu viele Schwankungen drin. Daran müssen wir arbeiten.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Es ist nichts geplant. Es kann sich immer etwas ergeben. Aber wir wollen eigentlich mit der gleichen Mannschaft in die Restrunde gehen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir müssen konstanter und robuster werden. Einige Jungs haben noch Probleme mit der Robustheit. Aber das ist auch nicht schlimm. Da müssen alle durch, die noch letztes Jahr U19 gespielt haben.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir starten am 10. Januar. Vom 21. bis zum 28. Januar geht es nach Spanien ins Trainingslager. Wir reisen nach Olivia, nahe Valencia.