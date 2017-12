Der Vertrag von Trainer Domenico Tedesco beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 läuft bis 2019 - das war bekannt. Laut "Sport Bild" enthält der Vertrag aber zwei Klauseln.

Der Vertrag von Trainer Domenico Tedesco beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 läuft bis 2019 - das war bekannt. Laut "Sport Bild" enthält der Vertrag aber zwei Klauseln. Die erste: Sollte sich Schalke bis 2019 für den Europapokal qualifizieren, verlängert sich der Vertrag automatisch bis zum 30. Juni 2021. Die zweite: Wenn sich die Schalker nicht qualifizieren, können sie trotzdem bis 2021 verlängern, wenn sie von Tedescos Arbeit überzeugt sind.

Das ist schon längst der Fall. Sportvorstand Christian Heidel und die Spieler loben Tedesco bei jeder Gelegenheit. Der Trainer hat Schalke auf den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga und ins DFB-Pokal-Viertelfinale geführt. Laut "Sport Bild" soll der Aufsichtsrat Ende November darüber diskutiert haben, Tedesco schon jetzt langfristig zu binden.

Sollte Tedesco schnell Erfolg haben, lohnt sich dies für den 32-Jährigen finanziell. Wie wir im November berichteten, enthält der Vertrag eine Erfolgsprämie in Höhe von 250.000 Euro, wenn er Schalke in die Champions League führt. Meistertitel gibt es noch mehr, für den Sieg im DFB-Pokal laut "Sport Bild" 100.000 Euro. Auch Heidel hat eine Meisterprämie in seinem Vertrag.

Nach dem 1:0-Erfolg am Dienstagabend über den 1. FC Köln, der Schalke ins Pokal-Viertelfinale brachte, schwärmte Tedesco von seinem aktuellen Arbeitgeber. “Dieser Verein ist ein Riese”, sagte er. “Deshalb habe ich immer noch Demut."

Allerdings ist Tedesco der Hype um die tolle Hinrunde der Königsblauen "zu groß". Immerhin sind die Schalker nicht durch die Liga marschiert, haben oft knapp gewonnen, die Punkte in Dortmund (4:4) und Frankfurt (2:2) in der letzten Minute der Nachspielzeit gesichert. Wenn die Spiele in Bremen und in Freiburg nicht gewonnen worden wären, “dann bist du Siebter”, sagt Tedesco.

Die Rückrunde beginnt für S04 bereits mit einem Knaller im Kampf um die Champions League. Am Samstag, 13. Januar, tritt S04 um 18.30 Uhr bei RB Leipzig an.