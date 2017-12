Das war ein kurzes Intermezzo: Nach nur gut einem Monat verlässt Rolf Feltscher Cardiff City. Er wird in Zukunft in der amerikanischen Profiliga MLS spielen.

Am Dienstag bestätigte der MLS-Klub Los Angeles Galaxy die Verpflichtung des venezolanischen Nationalspielers. Feltscher unterschrieb in LA einen Einjahresvertrag plus Option auf zwei weitere Spielzeiten. "Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Für mich geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Das alles habe ich meinem Berater Sercan Güvenisik zu verdanken. Er hat sich die letzten Monate darum gekümmert, dass ich einen Vertrag beim besten amerikanischen Fußballklub unterschreiben kann. Hier haben Größen wie David Beckham gespielt. Es wird für mich eine große Ehre sein das Trikot von LA Galaxy zu tragen", erklärt der 27-jährige Feltscher, der offiziell ab dem 13. Januar 2018 für die Kalifornier spielen wird.

Der im schweizerischen Bülach geborene Abwehrspieler hat nach seiner Zeit beim MSV Duisburg, wo er zwischen 2014 und 2016 zum Publikumsliebling avancierte, kein Glück mehr gehabt. Los Angeles Galaxy wird bereits Feltschers vierter Verein nach seiner Zeit in Duisburg-Meiderich sein. "Manchmal benötigt man das Quäntchen Glück. Ich hatte das zuletzt nicht mehr. In Spanien habe ich mich nicht so wohl gefühlt. In England habe ich nur unterschrieben, um die Zeit zu überbrücken", sagt Feltscher. Dessen Agent Güvenisik ergänzt: "Los Angeles Galaxy hatte schon vor einiger Zeit Interesse an Rolf Feltscher signalisiert. Aufgrund der MLS-Richtlinien mussten sich aber beide Parteien gedulden. Daher war es auch meine Aufgabe, dem Spieler eine zweite Möglichkeit mit einer Ausweich-Option zu bieten, was uns mit Cardiff City gelungen ist. Das war mit Sicherheit ein guter Schachzug."

Bis zu seinem Wechsel in die USA wird Feltscher nicht mehr für den englischen Zweitligisten zum Einsatz kommen. Darauf einigten sich Verein und der Spieler. Auf sein Debüt bei Cardiff City wartete er bislang vergebens.

Nach dem FC Kloten, Grasshopers Zürich, Padua, Parma, Grosseto, Lausanne-Sport, MSV Duisburg, FC Getafe, Real Saragossa und Cardiff City wird Los Angeles Galaxy Feltschers elfte Profistation sein.