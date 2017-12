Schalke 04 hat seine Fans kurz vor Weihnachten beschenkt und das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Gegen den 1. FC Köln musste S04 lange anrennen, bis der 1:0 (0:0)-Erfolg feststand.

Umjubelter Schalker Torschütze war vor 56392 Zuschauern Max Meyer, der in der 63. Minute eine Flanke von Bastian Oczipka in Uwe Seeler-Manier mit dem Rücken zum Tor einköpfte.

Schalkes Trainer Domenico Tedesco hatte vorher schon geahnt, wie knifflig die Partie gegen die Geißböcke werden würde. Tedesco sprach vor der Begegnung von einer „Riesenaufgabe“, zumal Bundesliga-Schlusslicht Köln unter Neu-Trainer Stefan Ruthenbeck wieder neues Selbstbewusstsein entwickelt hat.

Köln startete mutig ins Pokalspiel, ergriff in den ersten Minuten kurz die Initiative und tauchte in der Phase mehrmals aussichtsreich vor dem Schalker Kasten auf. Danach beschränkten sich die Rheinländer auf eine dichtgestaffelte Defensive und verbarrikadierten in der eigenen Hälfte. Die Königsblauen benötigten lange, um zu gefährlichen Aktionen zu kommen. Oft war das Spiel zu eng, zu durchsichtig angelegt, so dass Überraschungs-Effekte im gegnerischen Strafraum Mangelware blieben.

Ausnahmen: Auf Flanke von Daniel Caligiuri verlängerte Franco Di Santo den Ball an den zweiten Pfosten, wo Guido Burgstaller allerdings zu weit weg war, um entscheidend eingreifen zu können (30.). Sekunden später war Kölns Torwart Timo Horn zur Stelle und entschärfte einen Flachschuss von Amine Harit. Der aufgerückte Verteidiger Matija Nastasic versuchte es in der 33. per Kopf, zielte aber über das Kölner Gehäuse, so dass es bis zur Pause beim 0:0 blieb.

Zur Pause reagierte Trainer Tedesco und wechselte den gelb-verwarnten Abwehrspieler Thilo Kehrer gegen den Franzosen Benjamin Stambouli aus. Schalke wirkte jetzt druckvoller und hatte durch Torjäger Guido Burgstaller die beste Torchance. Der Angreifer zog aus 16 Metern unbedrängt an, ließ den Ball aber zu weit über den Spannrutschen, so dass er am langen Eck vorbeizischte (52.).

Matija Nastasic hatte auch mit seiner zweiten Offensivaktion Pech. Der Abwehrrecke scheiterte aus vier Metern mit einem Flachschuss an Timo Horn (62.). Nach einer Standard-Situation war der Bann dann gebrochen. Ecke Oczipka, Kopfball Meyer – 1:0 (63.).

Die Kölner mussten nach dem Rückstand ihr Konzept ändern und mehr nach vorne tun. Der eingewechselte Kevin Goden prüfte Schalke-Torwart Ralf Fährmann mit einem Flachschuss (75.). Für die Gastgeber boten sich immer mehr Konter-Räume. Schalkes Joker Breel Embolo scheiterte in der 80. Minute am gut reagierenden Horn. Köln versuchte es auf der Gegenseite aus der Distanz: Der Schuss von Dominique Heintz strich knapp über die Latte (86.). Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Sieg für die Königsblauen.

Für Schalke beginnt jetzt die verdiente, aber kurze Weihnachtspause. „Das Verschnaufen tut jetzt einfach mal gut“, so Direktor Sport Axel Schuster. Zehn Tage dürfen sich Trainer-Team und Profis ausruhen, bevor der Tross am 1. Januar ins einwöchige Trainingslager nach Spanien aufbricht.