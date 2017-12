Schalkes Trainer Domenico Tedesco ändert beim DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln (20.45 Uhr, Veltins-Arena) die Startaufstellung.

Für Benjamin Stambouli, der beim 2:2 in Frankfurt bei zwei Gegentoren mit in der Verlosung war, rückt Thilo Kehrer in die Startformation.

Franco Di Santo, der in Frankfurt zunächst auf der Bank gesessen hatte, beginnt gegen die Geißböcke wieder im Angriff. Dafür sitzt Yevhen Konoplyanka auf der Bank.

Auf der Bank halten sich neben Ersatz-Torwart Alexander Nübel die Feldspieler Benjamin Stambouli, Sascha Riether, Weston McKennie, Fabian Reese, Yevhen Konoplyanka und Breel Embolo bereit.

„Die Bundesliga ist jetzt abgehakt. Wir möchten weiterkommen, wissen aber, dass es ein Brocken sein wird. Jeder Spieler, der das nicht so aufnimmt, wird es spätestens nach fünf Minuten merken“, sagt Domenico Tedesco vor dem Köln-Duell. In der Meisterschaft hatten sich die Klubs Anfang Dezember 2:2 getrennt.