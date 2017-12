Innenverteidiger Felix Bastians möchte den Fußball-Zweitligisten VfL Bochum in der Winterpause verlassen. Doch das wird der Verein nicht zulassen.

Wie diese Redaktion bereits berichtete, tagten die sportlichen Verantwortlichen der Bochumer um Sportvorstand Christian Hochstätter, Aufsichtsratschef Hans-Peter Villis und Trainer Jens Rasiejewski am Dienstag, um die enttäuschende Hinrunde zu analysieren und die Causa Felix Bastians zu besprechen.

Der 29-jährige Abwehrspieler hatte den VfL vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (2:1) am 03. Dezember darüber in Kenntnis gesetzt, dass er den Verein trotz eines bis zum 30. Juni 2020 laufenden Vertrages verlassen möchte. Nach Informationen dieser Redaktion liegt dem Bochumer Publikumsliebling ein schriftliches Angebot aus China vor. Auch Ligarivale Darmstadt 98 ist an einer Verpflichtung interessiert.

Ein Wechsel in der Winterpause ist aber vorerst vom Tisch. Das hat der VfL nach dem Gespräch am Dienstag in aller Deutlichkeit kommuniziert: "Wir haben gemeinsam mit unserem Cheftrainer Jens Rasiejewski und der Vereinsführung über unseren aktuellen Kader und die bevorstehende Rückrunde diskutiert", betont Sportchef Christian Hochstätter. "Auch wenn es eine Anfrage aus dem Ausland gegeben hat, sind wir der Meinung, dass Felix Bastians ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist, der insbesondere für die vor uns liegenden Aufgaben in der Rückrunde nicht zu ersetzen wäre."

Zwischen Bastians und Hochstätter hat es im Oktober mächtig geknallt. Auslöser des Theaters waren die Ereignisse rund um das Spiel beim 1. FC Nürnberg. Bastians hatte Verantwortliche des Vereins, darunter auch Hochstätters Sohn Christian Hochstätter junior, beschimpft, da er für ihn nicht verträgliche Nahrungsmittel erhielt, die bei ihm einen allergischen Schock auslösten. "Brot kann schimmeln, ihr könnt nichts", soll der Innenverteidiger in Richtung der Anwesenden gesagt haben. Bastians wurde daraufhin suspendiert und als Mannschaftskapitän abgesetzt.

Seitdem ist das Tischtuch aus Sicht des Spielers zerschnitten. Doch dem Wechselwunsch wird dennoch nicht entsprochen. Stattdessen setzt Hochstätter auf eine professionelle Fortsetzung der Zusammenarbeit: "Felix Bastians ist ein sportliches Aushängeschild des Vereins. Es gab im Oktober leichte Differenzen, aber das ist nun vergessen. Wir sind erwachsene Leute und brauchen ihn", sagte Hochstätter gegenüber dieser Redaktion.