Der 1. FC Köln, Schlusslicht der Bundesliga, hat offenbar den ersten Transfer für die Rückrunde unter Dach und Fach gebracht. Simon Terodde soll aus Stuttgart kommen.

Wie der "Kölner Express" berichtet, wechselt der 29-Jährige von Aufsteiger VfB Stuttgart zu den Rheinländern. Lediglich Details seien noch zu klären, die Ablöse soll im "mittleren einstelligen Millionenbereich" liegen.

Terodde, der für den VfL Bochum und den VfB in den vergangenen beiden Zweitliga-Spielzeiten insgesamt 50 Tore erzielt hatte, kam nach der Bundesliga-Rückkehr in Stuttgart nicht recht in Schwung. In der Hinrunde gelangen dem Mittelstürmer, der beim VfB noch bis 2019 unter Vertrag steht, in 15 Ligaspielen lediglich zwei Tore. Zuvor war er zwei Mal der Torschützenkönig im Bundesliga-Unterhaus.



Beim FC fallen alle Stürmer aus

Köln hat nach dem Abgang von 25-Tore-Stürmer Anthony Modeste im vergangenen Sommer nach China große Angriffssorgen. An den ersten 17 Spieltagen gelangen dem FC nur zehn Tore. Da passt ein möglicher Deal mit Terodde, der bereits zwischen 2009 und 2011 für den 1. FC Köln gespielt hat. Auch mit Blick auf den drohenden Abstieg würde der Transfer aus Kölner Sicht Sinn machen.

Zudem könnte Terodde kurzfristig helfen: Denn auch nach der kurzen Winterpause kann es im Angriff der Kölner eng werden. Aktuell fehlen mit Claudio Pizarro (muskuläre Probleme), Sehrou Guirassy (Zehenprobleme), Simon Zoller (Oberschenkelverletzung), Jhon Córdoba (Oberschenkelverletzung) und Yuya Osako (Lungenentzündung) alle nominellen Angreifer. Zuletzt mussten Lukas Klünter, Birk Riesa aus der U21 oder Christian Clemens im Sturm aushelfen.

Und nach der kurzen Winterpause werden längst nicht alle Stürmer wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Das erste Spiel hat der FC bereits am Sonntag (14. Januar 2018) gegen Mönchengladbach. Bis auf Pizarro und Guirassy dürfte kein Angreifer bis dahin sein Comeback geben.

Randnotiz: Der VfL Bochum kann an einem Transfer von Terodde aus Stuttgart nach Köln nicht mitverdienen. Nach seinem Abgang aus Bochum wurde keine Klausel vereinbart, durch die der VfL bei einem Weiterverkauf des Stürmers profitieren würde. Dafür kassierte der VfL nach dem Aufstieg des VfB einen Nachschlag in Höhe von 500.000 Euro für Terodde.