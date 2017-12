Wegen einer Schulter- und Nackenverspannung muss Gladbachs Weltmeister Christoph Kramer auch im DFB-Pokalheimspiel gegen Leverkusen am Mittwochabend passen.

Verletzte: Zum Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) muss Borussia Mönchengladbach erneut auf Christoph Kramer verzichten. Der 26-jährige Weltmeister klagt weiterhin über Schulter- und Nackenbeschwerden, die aus einem Sturz im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg (0:1) vor einer Woche herrühren. Dagegen kehrt der Schweizer Denis Zakaria, Kramers Partner im defensiven Mittelfeld, nach seiner abgesessenen Gelb-Sperre ins Team zurück.

Serie: Mit breiter Brust wird Bayer Leverkusen am Mittwoch in den Borussia-Park kommen. Das Team von Trainer Heiko Herrlich hat seit 13 Pflichtspielen keine Niederlage mehr kassiert. In dieser Serie steckt bekanntlich auch ein 5:1-Erfolg in Gladbach, als die Werkself in der zweiten Halbzeit durch Sven Bender, Leon Bailey, Julian Brandt, Kevin Volland und Joel Pohjanpalo binnen 33 Minuten fünf Treffer erzielte.

Pokalvergleich: Sechsmal standen sich die Borussia und Bayer 04 im DFB-Pokal gegenüber, fünfmal siegten die Gladbacher. Lediglich am 20. September 1995 setzte sich Leverkusen im Heimspiel mit 2:0 durch. Zweimal gewann die Fohlenelf im Elfmeterschießen. Legendär ist das Treffen vom 7. April 1992 am Bökelberg. Nach einem 2:2 über 120 Minuten hielt Borussia-Torhüter Uwe Kamps damals alle vier Elfmeter der Leverkusener. Ein Fehlschütze damals war der jetzige Bayer-Cheftrainer Heiko Herrlich.

Zuschauer: Wer die Borussia ein letztes Mal in diesem Jahr sehen möchte, hat noch gute Chancen. Rund 6000 Karten werden für das Pokalduell an der Abendkasse des Borussia-Parks am Mittwoch noch angeboten. Zwei Stunden vor Anpfiff öffnen die Kassenhäuschen. Auch im Internet sind die Restkarten im Vorfeld zu haben.

Schiedsrichter: Der 44-jährige Berliner Manuel Gräfe leitet am Mittwoch das Pokaltreffen zwischen Gladbach und Leverkusen. Der DFB-Referee des Jahres 2011 war zuletzt beim Gladbacher Klassiker gegen Bayern München im Einsatz. Da setzte sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking mit 2:1 durch.

Training: Die letzte Trainingseinheit der Gladbacher am Dienstag findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach dem Pokalspiel ist ein elftägiger Kurzurlaub angesagt. Schon für den 2. Januar steht wieder die erste Übungseinheit im Plan. Aufgrund der nur kurzen Winterpause verzichtet Gladbach auf ein Trainingslager. Das erste Pflichtspiel wird das Derby am 14. Januar (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln sein.

Trennung: Manfred Stefes und Borussia Mönchengladbach gehen getrennte Wege. Der Vertrag mit dem langjährigen Co-Trainer, der vier Jahre als Spieler und in zwei Etappen zwölf Jahre als Trainer in verschiedenen Positionen bei Gladbach gearbeitet hatte, wird zum Jahresende aufgelöst. Nach dem Einstieg von Cheftrainer Dieter Hecking im Januar, der seinen Co-Trainer Dirk Bremser mitgebracht hatte, war Stefes zunächst als “Koordinator Talentförderung” tätig, später aber freigestellt, weil sich Ex-Profi Otto Addo um den Nachwuchs in dieser Position kümmern sollte.