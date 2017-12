Beim Wuppertaler SV ist aktuell einiges los: Am Montagabend stellte der Verein Pläne zu einer Stadion-Modernisierung vor. Über allem schwebt aber immer noch die Meldung, dass Trainer Stefan Vollmerhausen den WSV verlassen wird.

Vollmerhausen (44) steht nämlich kurz vor dem Wechsel zu Ligarivale und Spitzenreiter Viktoria Köln. Die Exklusiv-Nachricht unserer Redaktion war auch das Thema auf der Weihnachtsfeier des WSV am Samstagabend. Wir haben am Dienstagmorgen mit Kapitän Gaetano Manno (35) über die Trainer-Personalie gesprochen.

Gaetano Manno, wurden Sie als Kapitän von Ihrem Trainer vorab informiert, dass dieser mit Viktoria Köln verhandelt?

Nein. Ich habe das, wie auch die anderen Jungs, am Samstagabend über RevierSport erfahren. Wir haben alle ungläubig in unsere Handys geschaut und den Artikel gelesen. Das war schon sehr, sehr überraschend.

Vollmerhausen war ja auch auf der Weihnachtsfeier zugegen. Musste er viele Fragen beantworten?

Natürlich haben wir Stevie gefragt, was denn da los sei. Aber mehr als das, dass er mit der Viktoria in Kontakt steht, konnte er uns auch nicht sagen. Die Tinte ist ja noch nicht trocken.

Sein Verlust wäre auch für Sie persönlich bitter, oder?

Definitiv. Ich arbeite seit Jahren mit Stevie zusammen und habe einen guten, persönlichen Draht zu ihm. Wir sind gemeinsam in die Regionalliga aufgestiegen, haben das Finale, Halbfinale und Viertelfinale im Niederrheinpokal erreicht und spielen wieder eine gute Saison. Das war eine super Zeit. Auch wenn ich von der Nachricht überrascht war, muss ich sagen, dass es mich nach längerer Überlegung nicht mehr so überrascht. Stevie leistet hier hervorragende Arbeit, da war es auch mal Zeit, dass so ein Verein wie Viktoria Köln mal anklopft.

Sie haben auch bei der Viktoria gespielt und kennen sowohl die Strukturen in Köln als auch Wuppertal. Was würde sich für Vollmerhausen als Viktoria-Trainer ändern?

Der Wuppertaler SV ist ein großer Traditionsklub. Wir sind in der Stadt Gesprächsthema und haben viele Fans. In Köln ist das anders. Die Fanbasis ist überschaubar. Dafür hat der Verein andere finanzielle Mittel zur Verfügung und dementsprechend auch einen sehr starken Kader. Die Viktoria hat weniger Fans als der WSV, dafür ist der Druck um einiges größer. Sie sind jetzt Erster und das Ziel dürfte klar sein. Die Viktoria will in die 3. Liga. Daran müsste sich auch Stevie am Ende messen lassen.

Sie haben zuletzt im Gespräch mit unserer Redaktion von einem möglichen Karriereende gesprochen. Wie sehr beeinflusst ein möglicher Vollmerhausen-Abgang ihre Entscheidung?

Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Hier spielt mein Körper die entscheidende Rolle. Wenn ich fit bin und durch Leistung überzeugen kann, dann würde ich gerne noch ein Jahr dranhängen. Falls nicht, will ich auch Platz für die jungen Talente machen. Die Rückrunde wird entscheidend sein.