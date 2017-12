Gut zwei Wochen Pause haben die SCW-Spieler über die Feiertage, unterbrochen von der Teilnahme am Hertener Mitternachtscup am 29. Dezember.

Am Donnerstag, 4. Januar, nimmt der Oberligakader das Training wieder auf.



Am 6./7. Januar nimmt der SCW am Hallenturnier des SV Sodingen teil. Am zweiten Januar-Wochenende stehen Testspiele gegen zwei U19-Bundesligisten auf dem Plan. Am Samstag geht es um 11 Uhr in Horsthausen gegen Schalke 04, tags darauf zur gleichen Zeit in Bochum gegen den VfL. Es folgen vier weitere Tests, bevor es mit den Nachholspielen gegen Sprockhövel (Sa., 17.2., 13 Uhr) und Ennepetal (Mi., 21.2., 19.30) wieder um Punkte geht.