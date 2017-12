Sieben Punkte liegt Fortuna Düsseldorfs Reserve in der Regionalliga West vor dem ersten Abstiegsplatz. Taskin Aksoy zieht eine positive Bilanz der Hinserie.

Taskin Aksoy, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir sind in den Bereich eingetrudelt, in den Weg auch hingehören. Deshalb bin ich mit der Hinrunde auch zufrieden. Wir haben einen guten Vorsprung auf die Abstiegsplätze und diesen gilt es in der Restrunde zu verteidigen.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Das ist nicht geplant. Wir haben weder Zu- noch Abgänge auf dem Zettel.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die konstanter werden muss. Viele unserer Jungs sind noch keine 20 Jahre alt. Da gilt es auch, sie körperlich voranzubringen und an der Robustheit zu arbeiten.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Am 6. Januar starten wir mit der Wintervorbereitung. Ein Trainingslager wird es nicht geben.