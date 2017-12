Der TuS Ennepetal ist nach anfänglichen Schwierigkeiten dort angekommen, wo Trainer Jörg Behnert sein Team auch sieht: im gesicherten Mittelfeld der Oberliga Westfalen.

Dabei hatte der Vorjahresneunte zu Saisonbeginn noch mit allerlei Personalsorgen zu kämpfen. Inzwischen ist die Behnert-Elf aber seit fünf Spielen ungeschlagen und hat sich auf den 13. Tabellenplatz vorgekämpft.

Jörg Behnert, wie fällt Ihr Fazit zur abgelaufenen Hinrunde aus?

Im Prinzip sind wir zufrieden. Nach einem holprigen Start, den ich auf die vielen Verletzungssorgen zurückführe, haben wir uns gefestigt. Inzwischen stehen wir dort, wo ich uns auch sehe, nämlich über den Abstiegsrängen.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Ja, gleich drei Spieler werden uns aus privaten und beruflichen Gründen verlassen: Kevin Thume, Dlyar Musa und Florian Graberg. Das wirft uns aber nicht aus dem Konzept, eher im Gegenteil. Wir haben uns, als wir zum Saisonstart mit Personalsorgen zu kämpfen hatten, durch die beiden US-Amerikaner Kyle Nuel und Evin Nadaner verstärkt. Dadurch war der Kader nach der Rückkehr der verletzten Spieler, meinem Empfinden nach, sowieso etwas zu groß.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen auf jeden Fall einen besseren Start hinlegen und nicht gleich zu Beginn wieder eine Negativserie starten. Zudem hoffe ich, dass wir jetzt nicht mehr allzu viele Verletzungssorgen dazu bekommen. Vom Tabellenplatz her denke ich, dass wir noch ein bis zwei Ränge nach oben klettern können. Ein Abschlussergebnis um den zehnten Platz wäre dabei unser Wunsch.

Mit dem TSV Marl-Hüls und dem SC Hassel haben sich gleich zwei Mannschaften aus der Liga zurückgezogen, welche Konsequenzen hatte das für Sie?

Es ist definitiv ein Verlust für die Liga und schade für die betroffenen Vereine. Wir, also die restlichen Mannschaften, haben nun vier Spiele weniger. Aber da alle davon betroffen sind und man es sowieso nicht ändern kann, müssen wir es halt so hinnehmen. Interessanter wird die Liga dadurch allerdings nicht.

Wann beginnt die Vorbereitung?

Wir starten am 8. Januar, am 14. Januar steht ein Testspiel in Hilden an, vom 19. bis zum 21. Januar spielen wir bei den Hallenstadtmeisterschaften in Hagen mit, am 21. Januar gegen TuRu Düsseldorf, drei Tage später gegen Wattenscheid und am 4. Februar gegen Hilden. Unsere Vorbereitung kann man also als einen bunten Mix beschreiben. Eigentlich startet die Rückrunde ja am 18. Februar. Da unser Spiel gegen die Reserve vom FC Schalke allerdings ausgefallen ist, fangen wir schon eine Woche früher, am 11. Februar, an.