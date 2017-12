In der letzten Saison stand der ASC Dortmund kurz vor dem Abstieg, jetzt mischt das Team von Trainer Adrian Alipour an der Tabellenspitze der Oberliga Westfalen mit.

Mit einem 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Brünninghausen krönten die Dortmunder ihre famose erste Saisonhälfte, bevor es in die verdiente Winterpause ging. Zeit für Trainer Alipour, die, wie er sagt, "unglaubliche Hinrunde" Revue passieren zu lassen.

Adrian Alipour, wie fällt Ihr Fazit zur abgelaufenen Hinrunde aus?

Natürlich extrem gut. Es ist zur Zeit alles noch wie im Märchen. Man muss ja einfach mal schauen, wo wir herkommen und wie unsere letzte Saison gelaufen ist, dann ist das schon alles unglaublich. Man merkt auch, dass es dem ganzen Verein gut getan hat. Die Zuschauerzahlen sind deutlich höher und auch der Zusammenhalt könnte nicht besser sein, alles verläuft sehr herzlich. Und auch mit den Jungs bin ich sehr zufrieden. Sie haben alle eine klasse Entwicklung gemacht.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Zuerst einmal wird uns Pierre Tucholski in Richtung Holzwickede verlassen. Und wir haben auch einen konkreten Spieler, mit dem wir zur Zeit in Verhandlungen stehen. Darüberhinaus bieten sich natürlich auch immer verschiedene Leute bei uns an und wir sind auf der Suche. Wir sind immer daran interessiert unseren Kader weiter zu entwickeln und halten daher für alle Positionen die Augen offen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Vor allem, dass die Jungs alle gesund bleiben. Es wird sehr schwierig unsere wirklich ausgezeichnete Leistung noch einmal zu bestätigen. Vor allem, weil uns die anderen Mannschaften vorher wahrscheinlich nicht so gut eingeschätzt haben. Wir kennen es ja selber, wenn man gegen den Tabellenzweiten spielt, dann ist man immer nochmal motivierter und gibt noch einmal zehn Prozent mehr. Es wird eine schwierige Rückrunde.

Mit dem TSV Marl-Hüls und dem SC Hassel haben sich gleich zwei Mannschaften aus der Liga zurückgezogen, welche Konsequenzen hatte das für Sie?

Es ist eine extrem traurige Geschichte. Wir wissen ja aus der vergangenen Saison selbst, wie es ist gegen den Abstieg zu spielen, was für Emotionen und auch Glücksgefühle dabei frei werden. Dadurch, dass nun der Abstieg schon besiegelt ist, geht es nur noch um den Aufstieg. Und für alle anderen Mannschaften wird es dann ab einem gewissen Zeitpunkt quasi nur noch Freundschaftsspiele geben. Das nimmt schon die Leidenschaft aus der Liga.

Wann beginnt die Vorbereitung?

Nach der intensiven Hinrunde haben die Jungs sich eine Auszeit wirklich verdient. Das heißt dann über Weihnachten auch wirklich mal gar nichts tun, nicht laufen gehen oder ähnliches, sondern reine Entspannung. Wir starten dann zwischen Weihnachten und Neujahr mit der Teilnahme an den Dortmunder Hallenstadtmeisterschaften. Für das nächste Jahr, ab dem 3. Januar, haben wir darüber hinaus wirklich attraktive Testspiele gegen Regionalligisten vereinbart.