Sven Hozjak, Trainer des Oberligisten Hammer Spielvereinigung, muss zur Rückrunde auf die Dienste seines derzeitigen Top-Scorers verzichten.

Denn der 27-jährige Laurenz Wassinger will sich zukünftig auf seine berufliche Karriere konzentrieren und daher drei Klassen tiefer in der Bezirksliga sportlich deutlich kürzer treten.

Wassinger, der erst im Juni dieses Jahres verpflichtet wurde, gelangen bis zur vorzeitigen Winterpause acht Pflichtspiel-Tore sowie dre weitere Treffer in den beiden aus der Wertung genommenen Spielen gegen den TSV Marl-Hüls und den SC Hassel.

„Einen Torjäger mit Laurenz Qualität kann man nicht ohne Weiteres ersetzen, deshalb schmerzt uns der Verlust, bei allem Verständnis für die Entscheidung, sportlich und menschlich durchaus. Trotzdem werden wir jetzt nicht in Hektik verfallen, sondern die Situation in der Winterpause in Ruhe analysieren und uns zu gegebener Zeit entscheiden, was wir tun. Wir haben auch ohne Laurenz einen starken Kader und Leute, die Tore schießen können“, kommentiert der Coach den unerwarteten Abschied. „Wir wünschen Laurenz auf seinem beruflichen Weg jedenfalls nur das Allerbeste!“

Der 27-jährige gebürtige Essener begann seine Karriere in der Jugend des FC Schalke 04. Über Eintracht Gelsenkirchen und die DJK TuS Hordel fand er den Weg zum VfL Bochum. Hier spiel er in der U23-Mannschaft, bevor er zum Wuppertaler SV wechselte. Über Wuppertal, SSVg Velbert, TuS Erndtebrück und Rot Weiss Ahlen landete Wassinger schließlich im Sommer 2017 bei der Hammer Spielvereinigung.

Wassinger kann in seiner Karriere auf 125 Regionalligaspiele (26 Tore), und 51 Oberliga-Partien (33 treffer) zurückblicken.