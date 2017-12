Am Samstag trennten sich der VfB Speldorf und die SSVg Velbert am 19. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 0:0 vor 150 Zuschauern.

Vor der Partie trennten den Aufsteiger aus Speldorf und die ambitionierten Velberter nur drei Zähler. Mit einem Sieg hätten die Mülheimer in der Tabelle also aufschließen und sich weiter von den unteren Rängen entfernen können.

Die Partie begann ausgeglichen, aber mit klaren Rollenverteilungen: Die Gastgeber waren größtenteils mit Defensivarbeit beschäftigt. Diese verrichteten sie geordnet und schafften es, gut in die Zweikämpfe zu kommen. Die Gäste aus Velbert pressten sehr früh und setzten den Gegner unter Druck, was ihnen viele Ballgewinne ermöglichte. „Ich war mit der Anfangsphase zufrieden“, lobte Speldorf-Trainer Christian Mikolajczak. „Wir hatten eine gute Aggressivität in unseren Aktionen“, meinte er weiter.

Trotzdem wurden die "Löwen" aus Velbert immer stärker und erspielten sich Chancen. Die erste hatte Aliosman Aydin nach einer gelungenen Vorlage von Manuel Schiebener auf dem Fuß, verzog aber knapp links (12.). Diese Gelegenheit sollte aber nur der Anfang sein, denn das Team von Imre Renji übernahm unter anhaltenden Anfeuerungsrufen der mitgereisten Fans weiter das Ruder. Michael Smykacz und Aydin vergaben die frühzeitige Führung aber leichtfertig. „Wir hatten sehr viele Chancen. Da muss eigentlich irgendwann das Tor fallen“, kritisierte Renji seine Mannschaft.

Nach der Pause sollte der Chancen-Wucher von Velbert aber seinen Höhepunkt finden. Quasi mit dem Anpfiff zu Durchgang zwei war es wieder Top-Torjäger Aydin, der scheiterte: Aus elf Metern schaffte er es jedoch nicht den Ball aufs Tor zu bringen und jagte den Ball am rechten Pfosten vorbei (46.)

Speldorf schaffte es auf der Gegenseite immer wieder gefährlich zu werden. Viele Ballgewinne im Halbfeld bescherten dem Aufsteiger einige Standards. Nach einer Ecke kam man dann aus kürzester Distanz zur besten Gelegenheit, die Velbert-Schlussmann Sprenger aber reaktionsschnell parierte (63.).

Am anderen Ende des Platzes war es dann schließlich Kai Gröger, der den Punkt für den VfB festhielt. Mit Blitz-Reflexen, vor allem gegen den glücklosen Aydin (55. und 80.) und großer Ruhe am Ball sicherte er seiner Mannschaft einen versöhnlichen Jahresabschluss. „Es war ein sehr enges Spiel, das so oder so hätte ausgehen können. Vielleicht hatten wir auch ein bisschen Glück. Am Ende des Tages steht aber der Punkt und wir sind sehr zufrieden“, beurteilte der Keeper die Partie.

Und auch sein Trainer war hochzufrieden mit einem Zähler im letzten Spiel des Jahres: „Zunächst mal: Lob an Kai. Er hat die Dinger Weltklasse rausgeholt. Wir sind sehr glücklich über den Punkt. Ich sehe diesen für beide Mannschaften auch als leistungsgerecht.“ Nach dieser Aussage blickte sein Trainerkollege etwas verdutzt drein und entgegnete in seiner Analyse: „Es ist in den letzten Spielen auffällig, wie viele Chancen wir vergeben. Machen wir nur ein paar davon, hätten wir gewonnen,“ so Renji.