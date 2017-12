Der FC Schalke 04 hat ein Last-Minute-Remis in Frankfurt erzielt. Wie schon im Derby war es wieder Naldo, der die S04-Fans am Ende jubeln ließ.

Naldo, werden Sie zum Ende Ihrer Karriere noch zum Torjäger?

Natürlich ist es ein gutes Gefühl, dass ich das 2:2 gemacht habe. Wir haben wieder eine tolle Moral gezeigt. Nach dem 1:2 haben wir alle zur Bank geschaut, den Trainer gesehen, der alle nach vorn gepusht hat. Und auf dem Platz haben wir gesagt: Wenn wir eins schießen, können wir auch zwei schießen. Die Mannschaft hat ein geiles Spiel abgeliefert.

Haben Sie auch nach dem 0:2 noch daran geglaubt, dass ein Unentschieden möglich ist?

Ja, denn wir haben gesehen, dass wir noch genug Zeit haben. Das ist ein Plus: Wir glauben immer an uns. Ich hoffe aber, dass wir es zukünftig auch mal in 90 Minuten klarmachen.

Sie haben viele Kopfball- und wuchtige Freistoßtore erzählt - heute eins mit der Innenseite. Das ist selten, oder?

Das stimmt. Ich habe aber sofort gedacht: Der Platz ist nicht optimal heute. Wenn ich hart schieße, dann geht der Ball über das Tor.

Am Dienstag geht es im Pokal gegen den 1. FC Köln. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Ich habe den Jungs nach dem Spiel gesagt: Ihr dürft keinen Alkohol trinken, nur Wasser. (lacht) Am Dienstag erwarten wir einen schwierigen Gegner. Wir wollen im Pokal überwintern. Und wenn wir weiterkommen, können die Jungs auch ein bisschen trinken und feiern.