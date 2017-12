Für Ratingen 04/19 gab es in der Auswärtspartie gegen den 1.

FC Bocholt nichts zu holen. Ratingen verlor mit 0:3. Das Hinspiel hatte Ratingen 04/19 für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 3:1.

Während bei Bocholt diesmal Nemec und Meyering für Bugla und Schumacher begannen, standen bei Ratingen Oberlies, Erginer und Cakici statt Manstein, Eckhardt und Peitz in der Startelf. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Beim FCB kam zu Beginn der zweiten Hälfte Andre Bugla für Philipp Goris in die Partie. Nach 69 Minuten bejubelten die 47 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für den Gastgeber durch Tim Winking. Für das 2:0 des 1. FC Bocholt sorgte Emre Kilav, der in Minute 76 zur Stelle war. Len Oliver Heinson besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Bocholt (84.). Am Schluss fuhr die Bocholter gegen Ratingen 04/19 auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Der FCB ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zwölfte Position vorgerückt.

Ratingen baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz acht. Der 1. FC Bocholt verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 18.02.2018 beim DSC 99 Düsseldorf wieder gefordert. Ratingen 04/19 trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den VfB 03 Hilden.