Das Auswärtsspiel von TuB Bocholt endete erfolglos.

Gegen die SF Königshardt gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 4:2. Das Hinspiel hatte Bocholt mit 2:1 für sich entschieden.

Königshardt nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Kriegisch, Luft, Bayram und Trebaljevac statt Bürger, Wehran, Biegierz und Rosenau. Auch TuB tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Schlütter und Hackling für Langhorst und Weidemann in der Startformation.

In der 14. Minute verwandelte Nico Schmelt vor 50 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für SFK. Für das erste Tor von TuB Bocholt war Michel Wesendonk verantwortlich, der in der 26. Minute das 1:1 besorgte. Der Treffer zum 2:1 sicherte der SF Königshardt nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schmelt in diesem Spiel (37.). Der Absteiger baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 3:1 für Königshardt durch ein Eigentor von Bocholt in der 38. Minute. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Dusan Trebaljevac das 4:1 nach (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In der Halbzeitpause veränderte TuB die Aufstellung in großem Maße, sodass Felix Amler, Frederik Baumann und Yannick Weikamp für Fabian Streib, Robin Schneider und Fabian Schmeinck weiterspielten. Für das 2:4 des Gastes zeichnete Baumann verantwortlich (77.). Obwohl SFK nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es TuB Bocholt zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:2.

Die SF Königshardt ist seit vier Spielen unbezwungen. Trotz der drei Zähler macht die Königshardter im Klassement keinen Boden gut.

Bocholt baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Die gute Bilanz des Aufsteigers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Bocholter bisher zwölf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Der Angriff von TuB wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 45-mal zu. In der Tabelle liegt TuB Bocholt nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang.

Königshardt verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 04.02.2018 beim SC Bocholt 26 wieder gefordert. Bocholt trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den SV Haldern.