Durch ein 3:0 holte sich der SV Burgaltendorf zu Hause drei Punkte.

Der Gast SV Scherpenberg hat das Nachsehen. Im Hinspiel hatte sich der Gastgeber als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

Beim Aufsteiger standen diesmal Kuhlmann und Vladi statt Anwar und Köfler auf dem Platz. Auch der SV Scherpenberg veränderte die Startelf und schickte Bougjdi, Aydogmus und Schmidt für Kuta, Bougjdi und Hamdi auf das Feld.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Burgaltendorf schlägt – bejubelten in der 21. Minute den Treffer von Matteo Viefhaus zum 1:0. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den SV Burgaltendorf. In der 64. Minute stellte Scherpenberg personell um: Per Doppelwechsel kamen Paul Haag und Hari Coric auf den Platz und ersetzten Ercan Aydogmus und Almir Sogolj. Kreshnik Vladi versenkte die Kugel zum 2:0 für Burgaltendorf (68.) Daniel Valaev besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den SV Burgaltendorf (80.). Ein starker Auftritt ermöglichte Burgaltendorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Scherpenberg.

Die bisherige Spielzeit des SV Burgaltendorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Burgaltendorfer verbuchte insgesamt neun Siege und drei Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. Burgaltendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 40 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Burgaltendorf. Der Sieg über Scherpenberg, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Burgaltendorf von Höherem träumen.

Die gute Bilanz des SV Scherpenberg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher zehn Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen. Die Scherpenberger hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne.

Mit insgesamt 30 Zählern befindet sich der SV Burgaltendorf voll im Fahrwasser. Die Formkurve von Scherpenberg dagegen zeigt nach unten. Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 13.02.2018 empfängt Burgaltendorf dann im nächsten Spiel den Duisburger SV 1900, während der SV Scherpenberg fünf Tage später gegen den FC Kray das Heimrecht hat.